Es ist aktuell die wohl am häufigsten gestellte Frage an diverse Experten und Politiker: „Ab wann bekommen wir unsere gewohnte Normalität zurück?“ Eine valide Antwort darauf kann leider niemand geben. Denn noch beinhaltet diese Gleichung zu viele Unbekannte: Wie schaffen wir einen Rückgang der Infektionszahlen? Ist die Lieferung der Impfstoffe in den nächsten Wochen gesichert, und wenn ja, in welchen Mengen? Kann dieser dann auch rasch verimpft werden?

Ein Blick nach Vorarlberg hat uns vergangene Woche etwas neidisch werden lassen. Aufgrund der dort niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz von rund 60 waren im westlichsten Bundesland bereits Besuche im Restaurant, Theater oder beim Bundesliga-Fußballspiel möglich. All das, wonach auch wir in Niederösterreich sehnlichst lechzen. Dabei sind uns solche Bilder beinahe richtig fremd geworden. Doch diese Karotte möglicher Öffnungen vor der Nase soll nach der so fordernden Zeit die Disziplin in der Bevölkerung neu animieren. Entsprechend den Fallzahlen sind regional unterschiedliche Maßnahmen geplant. Wobei Niederösterreich mit einer der bundesweit höchsten Inzidenzen von sehnsüchtig erwarteten Erleichterungen aktuell weit entfernt ist.

Umso mehr hat jeder Einzelne nun die Verantwortung dafür, dass sich das Pandemie-Geschehen entspannt. Und die Politik hat die Verantwortung, den Menschen auch wieder mehr Eigenverantwortung zurückzugeben. Es geht nur gemeinsam. Mit Solidarität und Zusammenhalt auf allen Ebenen. Denn bleiben nach dem Kampf gegen die Pandemie Gräben in der Gesellschaft, dauert der Weg zurück zur „alten“ Normalität noch länger.