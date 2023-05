Der Parteitag ist erst der Anfang

Am Samstag ist es so weit: Die 609 Delegierten der SPÖ entscheiden über ihre Führung. Nach dem knappen Ergebnis der Mitgliederbefragung scheinen die Fronten zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler verhärtet: Eine Annäherung ist nicht in Sicht.

Die SPÖ Niederösterreich, die immerhin ein Viertel aller Bundesländer-Delegierten stellt, hat in diesem Machtpoker eine klare Position: Sie ist für den burgenländischen Landeshauptmann und gegen den Niederösterreicher – also den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Der designierte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich war einer der ersten Landesparteichefs, der sich nach der Mitgliederbefragung klar positioniert hat. Es mag bemerkenswert und in anderen Bundesländern kaum vorstellbar sein, dass sich die Landespartei gegen eines ihrer eigenen Mitglieder stellt – Hergovichs Argumentation ist aber zumindest konsequent: Die SPÖ-Gremien hätten sich bereits vor dem Mitgliederentscheid darauf verständigt, dass der Erstplatzierte beim Parteitag gewählt werde. Also sei es nur folgerichtig, diese Linie auch jetzt zu vertreten – selbst bei einem derart knappen Ergebnis. Die SPÖ-Basis in Niederösterreich folgt dieser Linie weitgehend, wie ein NÖN-Rundruf in allen Bezirken zeigt. Selbst Andreas Kollross, der SPÖ-Vorsitzende in Bablers Heimatbezirk Baden, wird Doskozil wählen.

Mit Niederösterreich hat Doskozil also eine starke Landespartei hinter sich. Gewonnen hat er die Wahl aber noch lange nicht, zumal nur 380 der insgesamt 609 Delegierten von den Bundesländern nominiert wurden. Die anderen 229 Delegierten kommen aus Bundesparteivorstand und Organisationen wie Gewerkschaft, Frauenorganisation und Jugend.

Wer letztlich neuer SPÖ-Chef wird, ändert aber ohnehin nichts am allgemeinen Befund: Die SPÖ ist derzeit die Lachnummer der Republik. Will sie wieder ernstgenommen werden, muss dem Parteitag umgehend ein offensiver inhaltlicher und personeller Erneuerungsprozess folgen. Viel Zeit dafür ist allerdings nicht. Denn bei der nächsten Nationalratswahl, die spätestens im Herbst 2024 stattfinden wird, muss nicht nur klar sein, wer der neue SPÖ-Chef ist. Es muss auch wieder klar sein, wofür die SPÖ steht – und wofür nicht.