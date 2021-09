99,4 Prozent – der Bundesparteitag in St. Pöltner bescherte Sebastian Kurz ein überragendes Ergebnis. Übrigens anders als von manchen Politikwissenschaftlern prognostiziert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat hingegen mit der Mut-Injektion der Parteikollegen für den Bundeskanzler gerechnet: Sie trommelte bereits vor dem Parteitag ihre Spitzenfunktionäre zusammen, um über die „blau-gelbe Zukunft“ nachzudenken. Es würde nicht überraschen, wenn die Ergebnisse dieser nun gestarteten partei-internen Diskussion auch die Eckpunkte der – im Landtag zu beschließenden – Landes-Strategie sein würden.

Vor diesem Hintergrund warten gerade in Niederösterreich auf Kurz im Herbst große Herausforderungen. Denn während die „Wir wollen keine zusätzlichen Afghanen im Land“-Linie mehrheitsfähig ist, haben klimafreundliche Maßnahmen das Potenzial, viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu verärgern. Sie sind aber Eckpunkt der Steuerreform, die im Herbst verhandelt wird. Die vielen Landsleute, die auf ihr Auto angewiesen sind, haben vom 1-2-3-Ticket nichts, werden aber jede Verteuerung des Individualverkehrs im Börsl spüren. Auch der Traum vom Haus am Land lässt sich kaum mit verantwortungsvoller Klimapolitik in Einklang bringen. Zugleich droht Ärger, sollte die von Leonore Gewessler angekündigte Evaluierung von Schnellstraßenprojekten – fast alle in Niederösterreich – für den einen oder anderen Bau das Aus bedeuten. Die Richtung dafür gibt Mikl-Leitner im NÖN-Sommergespräch bereits vor: Alle Projekte müssen umgesetzt werden. Sebastian Kurz wird dieser Linie folgen. Den Vertrauensvorschuss dafür hat er am Samstag erhalten.