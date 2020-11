Große Sorge bereitet der zweite Lockdown vielen kleineren Geschäften diverser Branchen. Wie angespannt die Situation ist, zeigt der ungewohnt scharfe „offene Brief“ von Wirtschaftsbund, Wirtschaftskammer und NÖ Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger an die Lebensmittelkonzerne Spar, Lidl und Hofer – immerhin Arbeitgeber für tausende Beschäftigte im Land.

Darin werden die Handelsriesen eingehend zu mehr Fairness aufgefordert, weil sie laut Notmaßnahmenverordnung nur das typische Sortiment an Lebensmitteln verkaufen dürften. Angeboten werden aber viele Produktgruppen darüber hinaus. Das trifft jene Händler tief ins Mark, die ihre Geschäfte, zumindest noch bis 6. Dezember, coronabedingt geschlossen halten müssen. Denn gerade in der umsatzstärksten Zeit des Jahres vor Weihnachten zählt jeder Öffnungstag.

Deshalb hat Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ein Offenhalten der Geschäfte an den Adventsonntagen nach dem Lockdown gefordert. So könnten die Kundenströme besser verteilt werden. Sollte das auch nur bedingt gelingen, hätten Sonntagsöffnungen vor Weihnachten in dieser Ausnahmesituation im Corona-Jahr dennoch etwas für sich.

Für die vielen angestellten Frauen im Handel würde der Dienst am Sonntag mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung bringen, weil die Väter zuhause wären. Vor allem aber sollte jetzt jede Möglichkeit genützt werden können, um bei regionalen Händlern einzukaufen. Denn sonst wandert zwangsläufig ein Großteil des Weihnachtsgeldes zu Online-Riesen ins Ausland. Denn im Internet-Geschäft ist Österreich trotz aller Bemühungen und einzelner Initiativen international noch lange nicht konkurrenzfähig.