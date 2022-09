Der Staat, das sind wir alle

Werbung

Hand aufs Herz: Haben Sie noch den Überblick über all die Boni, Prämien und Förderungen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten von der Politik zugesagt wurden? Schwer vorstellbar. Nur ein kurzer Auszug: 180 Euro gab es im August an Sonder-Familienbeihilfe pro Kind, im September folgen 250 Euro an Anti-Teuerungsbonus und 250 Euro an Klimabonus pro Person, für uns in Niederösterreich ab Oktober auch noch bis zu 500 Euro pro Haushalt durch den Strompreis-Rabatt.

Für Pensionistinnen und Pensionisten gibt es dann noch eine Einmalzahlung bis zu 500 Euro, 300 Euro kommen als Teuerungsausgleich für vulnerable Gruppen dazu und im Dezember bringt die „Strompreisbremse“ durchschnittlich 500 Euro pro Haushalt. 2023 folgt dann unter anderem das Ende der Kalten Progression – also des Zustandes, dass die Steuer allfällige Einkommenserhöhungen gleich wieder wegfrisst.

Die Liste ist also lang – und auch nicht vollständig. Doch obwohl die Liste so lang ist, ist die Unzufriedenheit mit der Politik im Allgemeinen und jener im Bund im Besonderen so hoch wie nie zuvor. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sicher spielt mit, dass wir nach zweieinhalb Jahren Krisenmodus mit den Nerven schon ein bisschen am Ende sind. Es mag auch sein, dass wir bei politischen Versprechen skeptischer geworden sind – zumal noch nicht viel auf unseren Konten gelandet ist. Dazu kommt, dass die schwarz-grüne Koalition teilweise planlos agiert, die beschlossenen Hilfen obendrein schlecht kommuniziert und ständig durch interne Scharmützel von eigenen Erfolgen ablenkt.

Gefordert ist aber auch die Opposition: Der ständig neue Ruf nach dem Füllhorn des Staates mag populär sein, zukunftstauglich ist er nicht. Denn der Staat sind wir alle. Nicht zuletzt angesichts des herannahenden Landtagswahlkampfes deshalb ein Appell an die Politik: Bitte setzen Sie nicht die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder für ein paar Wahlzuckerl aufs Spiel!