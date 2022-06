Der Wahlkampf hat begonnen

Werbung

Wieder ein Umbruch in einem ÖVP-regierten Bundesland. Nachdem Hermann Schützenhöfer in der Vorwoche seinen Rückzug als Landeshauptmann der Steiermark bekannt gegeben hatte, folgte jetzt auch Tirols Günther Platter nach. Der Ex-Verteidigungsminister wird nach 14 Jahren nicht mehr kandidieren.

Spannend aus NÖ-Sicht ist dabei, dass die Tiroler ÖVP gleichzeitig eine Vorverlegung der Landtagswahl in den Herbst plant. Ein Schritt, der auch in der ÖVP Niederösterreich lange und heftig diskutiert worden war, zuletzt aber ausgeschlossen wurde. Es wird 2023 gewählt, hieß es. Entweder zum üblichen Jänner-Termin oder zum spätesten Zeitpunkt Mitte März.

Dabei hätte es für eine Vorverlegung wie in Tirol mehrere Argumente gegeben. Eines davon ist die große Unsicherheit der Corona-Situation kommenden Winter. Wie eine von der Pandemie geprägte Wahl ausgehen kann, hat die Volkspartei in der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs heuer im Jänner mit einem Verlust von 19 Prozentpunkten schmerzlich verspürt. Die Impf- und Coronamaßnahmen-kritische MFG schaffte dort auf Anhieb 17 Prozent. Aktuellen Umfragen zufolge würde die MFG auch in den NÖ Landtag einziehen.

Als zusätzliche Belastungsprobe für Bevölkerung und Politik kommt nun die immer heftigere Teuerungswelle hinzu. Diese wird sich zwar noch heuer verstärken, die Auswirkungen werden aber wohl erst 2023 richtig spürbar. Kein Wunder also, dass ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Erste der Landeshauptleute von der Bundesregierung raschere Entlastungen forderte. Mit dem nun präsentierten milliardenschweren Entlastungspaket ist der Koalition ein großer Wurf gelungen. Die Teuerung wird für SPÖ, FPÖ und die Opposition in Niederösterreich aber weiter Kernthema bleiben. Gleichzeitig werden Allianzen abseits der ÖVP-Mehrheit geschmiedet.

Ganz egal also, wann letztlich gewählt wird: So wie in Tirol hat auch hierzulande der Wahlkampf längst begonnen.