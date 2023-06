Der Wahlkampf ist eröffnet

Mehr als eine Woche ist Andreas Babler nun Parteichef der Bundes-SPÖ. Entsprechend omnipräsent war der Traiskirchner Bürgermeister in den letzten Tagen in sämtlichen Medien. Die erste Mammutaufgabe des 50-Jährigen ist es, Ruhe in die eigene Partei zu bringen. Was schwer genug sein wird. Der peinliche Fauxpas beim Parteitag mit den vertauschten Stimmen hat die Sozialdemokratie in ihren Grundfesten erschüttert.

Doch so laut der Aufschrei über die „Excel-Listen-Affäre“ auch war, so rasch wurde die Aufregung über die Panne schon wieder von politischen Themen überlagert. Schließlich sind die ideologisch am linken Rand positionierten Standpunkte Bablers zu radikal, um sie vom politischen Mitbewerb lange unkommentiert zu lassen.

Themen wie die 32-Stunden-Woche, Legalisierung von Cannabis oder die Vermögenssteuer als fixe Bedingung für eine mögliche Koalition haben vor allem die Vertreter der ÖVP auf den Plan gerufen. So ist in der Vorwoche ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker mit ungewohnt schweren Geschützen gegen Babler aufgefahren. Der Wiener Neustädter monierte, dass Babler 100 Jahre zu spät dran und der Marxismus kein Zukunftskonzept für Österreich sei: „Der Weg von Süd- nach Nordkorea wird über den Bablerschen Weg beschritten“, so Stocker nicht ohne Polemik. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schlug in dieselbe Kerbe und kritisierte den leistungs- und eigentumsfeindlichen Kurs des neuen SPÖ-Chefs.

Diese Reaktionen zeigen auch, dass Babler sich bei der Konkurrenz Respekt verschafft hat. Er wird der Sozialdemokratie eine klarere Ausrichtung verpassen – wenn auch links der Mitte. Aber das sind Konturen, die der Partei in den letzten Jahren gefehlt haben. Und dass Babler Wählerstimmen mobilisieren kann, hat er mit seinem erfolgreichen Vorzugsstimmen-Wahlkampf bei der NÖ Landtagswahl im Jänner gezeigt.

Klar ist schon jetzt: Der Wahlkampf für die Nationalratswahl 2024 hat in der vergangenen Woche bereits begonnen. Und Niederösterreich wird mit dem in Klosterneuburg lebenden ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer, mit FPÖ-Chef Herbert Kickl aus Purkersdorf und eben dem Traiskirchner Noch-Bürgermeister Andreas Babler eine ganz zentrale Rolle dabei spielen.