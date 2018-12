Der Weg ist das Ziel.

Politisch gesehen standen 2018 vor allem die Landtagswahlen im Jänner im Fokus. Dabei hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geschafft, was viele kaum für möglich hielten. Sie konnte trotz einer immer bunteren Politiklandschaft die absolute Mehrheit verteidigen. Gepunktet hat Mikl-Leitner mit ihrem Stil des Miteinanders. Mittlerweile ist der zu ihrem Markenzeichen avanciert. Manifestiert mit dem Umstand, dass erstmals in der Geschichte ein Arbeitsübereinkommen mit den anderen beiden in der Landesregierung vertretenen Parteien SPÖ und FPÖ vereinbart wurde.

Der Pakt kam vor Wochen in der Causa Drasenhofen allerdings ins Wanken. Nachdem Landesrat Waldhäusl die Flüchtlingsunterkunft mit einem Stacheldraht absichern hat lassen, wurde er von Mikl-Leitner zurückgepfiffen. Die von ihr gewährte „letzte Chance“ für den FPÖ-Mann birgt auch 2019 einiges an Zündstoff.

Abgesehen von kleinen Polit-Scharmützeln verläuft die Partnerschaft zwischen ÖVP und SPÖ harmonisch. Die größte Herausforderung für die blau-gelben Sozialdemokraten ist (und bleibt) der Spagat von Mitregieren im Land und Oppositionsarbeit im Bund. Vor allem gegen so schwerwiegende Entscheidungen wie Kassenreform und 12-Stunden-Tag haben Niederösterreichs Rote besonders laut getrommelt. Ob zu Recht, wird sich 2019 zeigen.

Wie es gemeinsam gehen kann, haben Land und Sozialpartner bewiesen. Sie bringen ab Jänner die größte Lehrlingsoffensive des Landes auf den Weg – ein erster wichtiger Schritt, aber nicht mehr. Das Ziel im Kampf gegen den Fachkräftemangel wird (leider) trotzdem auch 2019 noch nicht in Sicht sein.