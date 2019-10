Die durch „Ibiza“ ausgelöste Nationalratswahl ist geschlagen – und hat mit der ÖVP einen klaren Wahlsieger gebracht. Entscheidende Herausforderung für alle Parteien war nach dem viel zitierten „größten Skandal der Zweiten Republik“ die Mobilisierung der Wähler. Dabei spielte das unrühmliche Video von HC Strache und Johann Gudenus bei den Wahlmotiven am Sonntag nur mehr eine Nebenrolle, wie Analysen zeigen. Wirklich hart getroffen hat die FPÖ jedoch Straches Spesenaffäre, die letzte Woche publik wurde. Den Verrat am kleinen Mann zahlten viele Wähler den Freiheitlichen heim – und blieben der Wahl fern.

Das machte in etlichen Gemeinden Niederösterreichs den Unterschied aus. Die ÖVP schaffte es hingegen, bei niedrigerer Wahlbeteiligung – oft mit ähnlich vielen Stimmen wie 2017 – ein fettes Plus einzufahren. Die Mobilisationsmaschinerie hat vor allem im ÖVP-Kernland Niederösterreich wieder gegriffen. Und das ohne das sonst so erfolgreiche Vorzugsstimmenmodell. Und trotz des teils holprigen Wahlkampfs der Bundes-ÖVP (Stichwort: Schredder-Affäre). Die Volkspartei hat es geschafft, ihr Motto „Alle für Kurz“ ihren Sympathisanten aufzuoktroyieren. Für die meisten Türkis-Wähler war der Ex- und wohl auch künftige Kanzler das entscheidende Wahlmotiv.

Ganz anders bei den Sozialdemokraten. Dort war die Spitzenkandidatin die schwächste Motivation für Rot-Wähler, bei SPÖ ein Kreuzerl zu setzen. Ein Zeichen, dass Pamela Rendi-Wagner nie an der Basis angekommen ist. Deshalb wird die angezählte Parteiobfrau die Trendwende nicht schaffen. Auch Stammwähler werden mobiler. Und die waren am Sonntag noch der letzte Anker für die SPÖ.