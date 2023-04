Der Wolf bleibt ein Reiz-Thema

Werbung

Seit Jahrhunderten ist der Wolf in Sagen und Märchen ein Fixbestandteil – meistens als Bösewicht. Manchmal ist er aber auch der Gute – beispielsweise als Wappentier. So ziert der (Passauer) Wolf das Wappen der Stadt St. Pölten. Von hier aus fletscht seit 1938 eine Wolf-Plastik von Ferdinand Andri, einst immerhin Präsident der Wiener Secession, grimmig seine Zähne mit Blick nach Wien. Unsympathisch macht ihn das nicht unbedingt. Folglich gilt Andris „Passauer Wolf“ heute auch als eines der Wahrzeichen unserer Landeshauptstadt.

Unsympathisch machte den Wolf aber über all die Jahrhunderte, dass er stets ein Fressfeind des Menschen war. Dieser Umstand bescherte ihm in Österreich auch sein Ende. Ab 1882 galt er als ausgerottet – ehe er wieder auftauchte und 2016 erstmals von einer Wildtierkamera in Allentsteig dokumentiert wurde. Seither gleichen sich die Stimmungsbilder: Manche freuen sich, manche fürchten sich. Vor allem dort, wo Wölfe gesichtet werden, kommen zu berechtigten Sorgen beispielsweise von Landwirten schnell auch irrationale Ängste dazu. So verzichtet im Mühlviertel mittlerweile ein Kindergarten aus Angst vor Wölfen sogar auf das Spielen im Wald. Da mögen Expertinnen und Experten noch so oft darauf hinweisen, dass Wölfe für Menschen ungefährlich sind – die Ängste sind da und real.

Die Politik reagiert auf diese Stimmungsbilder. Und so ist es seit Montag in Niederösterreich möglich, dass Jägerinnen und Jäger ohne vorherige behördliche Wege unter gewissen Umständen Wölfe schießen dürfen. Das mag zwar vielleicht EU-Recht widersprechen, erhöht aber bei vielen Menschen das subjektive Sicherheitsgefühl. Was die Verordnung aber nicht zu leisten vermag, ist, die Herdenschutz-Maßnahmen zu verbessern. Darüber hinaus kann sie auch eines nicht bewirken: Dass wir uns als Gesellschaft wieder an die Präsenz von Wölfen gewöhnen. Damit das gelingen kann, braucht es mehr als eine Lizenz zum Schießen.