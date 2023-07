Wer das Geld einhebt, schafft an

Österreich ist ein föderaler Staat. So weit, so klar. In der Praxis heißt das, dass die Macht nicht vom Bund ausgeht – eher von den Ländern. Zumindest, wenn sie sich untereinander einig sind. Und das sind sie im Ringen um den nächsten Finanzausgleich. Der regelt, wie zwischen 2024 und 2029 die vom Bund eingehobenen gemeinschaftlichen Steuern verteilt werden – oder weniger amtlich formuliert: Wer in Zukunft wie viel Geld vom Bund erhält.

Wie immer, wenn es um Milliarden Euro geht, prallen hier unterschiedliche Welten aufeinander. Es verwundert deshalb nicht, dass es jetzt, wenn es in die intensive Verhandlungsphase geht, ordentlich kracht. Schuld daran ist zuerst einmal das Prinzip an sich: Der Bund hebt – auch im Namen von Ländern und Gemeinden – Steuern ein, die Bund, Länder und Gemeinden wieder ausgeben. Dieser an sich praktische Modus wird gerade in Verhandlungen schnell zum Bumerang. Ein Beispiel: Die Kosten des Gesundheitssystems der Länder sind in zwanzig Jahren um 78,2 Prozent gestiegen – jene des Bund „nur“ um 55,3 Prozent. Die Analyse, warum das so ist, ist vermutlich auch eine Frage des Standpunktes: Sind die Kosten der Länder höher gestiegen, weil sie mehr Leistungen zu erbringen haben als der Bund, oder sind sie so gestiegen, weil im Bund mehr auf die Kosten geachtet wurde? Verschärfend kommt dazu, dass die Kosten nicht nur für die Gesundheitsversorgung explodieren – auch Altenpflege, Öffi-Ausbau und Klimakrise sind Bereiche, die in den nächsten Jahren deutlich teurer werden. Auf der anderen Seite wurde im Parlament die Abschaffung der „kalten Progression“ beschlossen – also des Zustandes, dass Gehaltserhöhungen durch höhere Steuersätze „gefressen“ werden. Die Einnahmen in Milliardenhöhe fehlen nun aber auch Ländern und Gemeinden, obwohl sie nicht mitentschieden haben und sich niemand im Bund die Frage gestellt hat, wie man diesen Einnahmenentfall denn kompensieren könnte.

Selbst, wenn sich Bund, Länder und Gemeinden letztlich wieder einmal auf eine österreichische Lösung einigen werden: Auf Sicht führt kein Weg an einer Staatsreform vorbei, bei der dann auch die Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden klarer getrennt sind. Denn wer selber Steuern einnimmt, wird sich auch genauer überlegen, wie er sie wieder ausgibt.