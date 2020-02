Wenn am 1. März knapp 160.000 Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreichs aufgerufen sind, ihre Standesvertreter zu wählen, dann scheint auf den ersten Blick die Spannung endenwollend zu sein. Der NÖ Bauernbund, die größte ÖVP-Teilorganisation mit 100.000 Mitgliedern, hat aus der letzten Wahl vor fünf Jahren 84 Prozent der Stimmen bei der Landwirtschaftskammerwahl zu verteidigen.

Mit dem Hoch nach den jüngsten Wahlerfolgen bei den NÖ Gemeinderatswahlen, der Nationalrats- oder EU-Wahl im Gepäck, scheint dieser Urnengang für die Volkspartei bei ihrer Stammklientel eine „gmahde Wiesn“ zu sein.

Doch dass die ÖVP tief stapelt, hat nicht nur wahlkampftechnische Gründe. Zwar ist das Wahlziel, „stärkste Kraft zu bleiben“ massiv untertrieben, doch das 2015er-Ergebnis könnte eine (zu) hohe Latte werden. Denn auch die Gegner haben sich bereits formiert. Und das sind heuer so viele wie noch nie. Allen voran der Unabhängige Bauernverband (UBV), der nach der Abspaltung von den FPÖ-Bauern den Einzug in die Kammer schaffen will. Nun eigenständig, schießen UBV und FPÖ-Bauern gewohnt scharf gegen den Bauernbund, was bei verunsicherten Landwirten auf fruchtbarem Boden fallen könnte.

Zur Bewährungsprobe wird die Wahl jedenfalls für Johannes Schmuckenschlager bei seinem ersten Antritt als Kammerpräsident. Und das auch aufgrund der neuen Regierungskonstellation, wo die ÖVP mit den von den Landwirten ewig angefeindeten Grünen koaliert. Die politischen Vertreter der Bauern zeigen sich mit dem türkis-grünen Koalitionsprogramm sehr zufrieden. Ob das auch für die Basis gilt, wird der 1. März zeigen.