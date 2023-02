Die Chance der Flachländler

Werbung

Einmal mehr haben heuer zahlreiche niederösterreichische Familien die Semesterferien zum Skifahren genützt. Sowohl im Westen Österreichs als auch hierzulande wurde dem Ski- und Snowboard-Vergnügen gefrönt.

Allen Teuerungen zum Trotz schaut auch die Bilanz der NÖ-Skigebiete „sehr freundlich“ aus, wie es Geschäftsführer Markus Redl von der ecoplus Alpin formuliert. So tummelten sich in den 21 blau-gelben Wintersportregionen mehr Skisportler als im Vorjahr, nachdem nun die Wetter- und Schneebedingungen nahezu perfekt waren.

Doch in der medialen Darstellung ist der Wintertourismus angezählt. Die Warmwetterperiode zu Weihnachten hat die Debatte über die Klimaerwärmung und die damit verbundene Herausforderung für tiefer gelegene Skigebiete angeheizt. Zudem gilt der Sport ob des enormen Energieverbrauchs für Schneekanonen und Seilbahnen als wenig umweltfreundlich.

Droht deswegen unseren Flachländler-Skigebieten wie Hochkar, Ötscher, Annaberg oder Semmering in 20 Jahren das Aus?

Zugegeben. Allein aufgrund der Topografie kann Niederösterreich mit dem Westen keinesfalls mithalten. Doch ein Skiurlaub für eine mehrköpfige Familie geht massiv ins Geld. Für alle, die sich diesen teuren Spaß nicht mehr leisten können oder wollen, sind die NÖ-Pisten für Tagesausflüge eine kostengünstige Alternative, so es die Schneelage zulässt.

Der Schlüssel für einen nachhaltigen Erfolg ist jedoch ein besseres Angebot für einen Ganzjahresbetrieb. Bei Mountainbike-Strecken, Trails oder Action-Parks ist in vielen Gebieten noch Luft nach oben. Wie eine Hybrid-Lösung boomen kann, hat Ende Dezember die Inbetriebnahme von Sommerrodelbahn und Motorikpark (zusätzlich zum Lift) in St. Corona am Wechsel bewiesen. Mit solchen flexiblen Attraktionen können die Regionen nachhaltig punkten. Und zwar auch dann, wenn sich die Periode zwischen Winter- und Nicht-Winterzeit noch weiter verschiebt.