Besser geht nicht. Ein Feiertag am Freitag macht das Wochenende lang. Aber, äh … warum noch einmal ist der Freitag frei?

Das Wissen über den 26. Oktober ist gering. Österreichs Nationalfeiertag fehlen die Narrative. Am 25. Oktober 1955 hat der letzte Soldat das Land verlassen, am 26. Oktober wurde die Neutralität beschlossen. Seit 1965 trägt dieser Tag den Titel „Nationalfeiertag“.

Das Kraut wird nicht fett; Siegesgeschichten sehen anders aus. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA – die erst die Ureinwohner ausrotteten, dann ihre Kolonialherren hinauslehnten, jeden Krieg gewannen und eine beeindruckende Weltmacht wurden – ist unser Nationalbewusstsein armselig. Kein Wunder, es begann mit dem Verlust eines Weltreiches und den Niederlagen in zwei Kriegen. Dass wir den Alliierten für ihren Abzug dankbar sein mussten, lässt die Brust auch nicht vor Stolz schwellen; genauso wenig wie der Neutralitätsbeschluss, der bei allen guten Folgen doch eine Unterwerfungsgeste war.

Heute ist der Nationalfeiertag vor allem ein freier Tag; am Wiener Heldenplatz spielt das Bundesheer Räuber und Gendarm, Museen sind wohlfeil zu betreten, der Bundespräsident ist das Highlight des Fernsehprogrammes. Und manche Körperertüchtigungsaktion erinnert an die Zeiten von „Fit mach mit“. Das war’s dann auch schon; denn der armselige Fahnenschmuck an den Häusern outet uns als miserable Patrioten, die wir vielleicht g’rad noch im Fußball und im Skifahren sind.

Doch so simpel ist es nicht. Und auch nicht so negativ. Mag sich unser Patriotismus auch nicht an historischen Großtaten festhalten können (wenigstens in den vergangenen hundert Jahren), bleibt doch das Wissen um eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Aus dem Rest der Monarchie, dem vom Deutschen Reich inhalierten Kleinstaat, dem von den Alliierten besetzten Land ist eine reiche Nation mit höchster Lebensqualität geworden. Das muss uns erst wer nachmachen! Doch das dürfen wir uns nicht großkotzig an den Hut hängen. Ohne die Hilfe anderer Nationen, ohne die Zusammenarbeit in und mit Europa wäre Österreich heute nichts. Freude ist deshalb am Nationalfeiertag angebracht. Aber auch Demut. Wir müssen wissen, dass die Erfolgsgeschichte Österreichs nur gemeinsam geschrieben werden konnte und kann.