Wie jedes Jahr zum Jahreswechsel lässt die NÖN-Redaktion auch in dieser Ausgabe mit dem großen Jahresrückblick (in der Blattmitte zum Herausnehmen) die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Dabei war es für unsere Redakteurinnen und Redakteure heuer gar nicht so einfach, die positiven Nachrichten herauszufiltern.

Doch entgegen dem im Journalismus gern gepflegtem Narrativ, nur schlechte Nachrichten seien gut fürs Geschäft, hat sich die NÖN-Redaktion darauf verständigt, den positiven Meldungen ausreichend Platz zu bieten. Die „Gute Nachricht der Woche“ – fixe Rubrik in allen NÖN-Lokalausgaben seit dem Relaunch im Oktober – ist sichtbares Zeichen dafür. Und immerhin waren auch 2021, zweites Jahr der Pandemie, einige „Good News“ prägend.

Neuerungen Das bringt 2022

So ist Niederösterreich seit dem Sommer um eine Olympiasiegerin reicher. Die Weinviertler Radsportlerin Anna Kiesenhofer schaffte eine Weltsensation bei den Bewerben in Tokio.

Trotz der schwierigen Umstände haben Land und AMS es in Gemeinschaft mit den Sozialpartnern geschafft, den Arbeitsmarkt in Schwung zu bringen. Die Arbeitslosenzahlen lagen im Sommer erstmals unter dem Niveau vor der Krise 2019. Ein Trend, der trotz des jüngsten Lockdowns weiter anhält. Auch für das brennende Thema Umweltschutz wurde ein Zeichen gesetzt. 353 Maßnahmen des Klima-und Energieprogramms sollen die Treibhausgase reduzieren.

Besonders erfreulich ist in Zeiten wie diesen aber eine der letzten Meldungen des Jahres. Die NÖN-Leserinnen und NÖN-Leser haben mit ihren Spenden an „Licht ins Dunkel“ für ein neues Rekordergebnis gesorgt. Noch nie zuvor konnten 170.000 Euro in der ORF-Sendung am Heiligen Abend übergeben werden. Und das ist nur ein Zwischenstand, weil noch bis Februar weiter gespendet werden kann. Diese Solidarität ist beispielgebend und macht zuversichtlich, dass 2022 die guten Nachrichten wieder noch stärker in den Fokus rücken.