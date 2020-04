Österreich ist auf dem besten Weg, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, wie aktuelle Daten beweisen: So infizieren sich pro Tag (offiziell) weniger als 100 Personen neu mit Covid-19. Die Zahl der Genesenen übersteigt die 10.000er-Marke klar – bei rund 14.700 positiv Getesteten. Unser Gesundheitssystem ist bis dato nie auch nur annähernd an seine Grenzen gestoßen. Und die Mortalitätsrate hält jedem internationalen Vergleich stand. Ein Beweis dafür, dass die schnelle Reaktion der Regierung mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens richtig war.

Doch wie geht es weiter? Jetzt müssen nach den gesundheitspolitischen Maßnahmen jene für Wirtschaft und Gesellschaft greifen. Dafür sind die Aussichten trüb. Seit der Vorwoche ist klar, dass wir über den Sommer keine Events besuchen können. Urlaube und öffentliche Badefreuden dürften ebenso ins Wasser fallen.

Davor ist noch die zentrale Frage der Schulöffnungen zu beantworten. Neben dem sozialen und pädagogischen Aspekt rückt immer mehr die Betreuungsproblematik in den Mittelpunkt. Schließlich werden im Mai mehr Eltern arbeiten müssen, weil Geschäfte, Dienstleister und die Gastronomie schrittweise öffnen. Großeltern fallen für die Aufsicht bekannterweise ja aus. Und nachdem uns Experten Einschränkungen für Monate und sogar Jahre prophezeien, wird die Bevölkerung immer ungeduldiger. Es fehlt die Perspektive.

Deshalb werden für Kurz & Co. die nächsten Entscheidungen viel schwerer zu treffen sein als die ersten drastischen Maßnahmen. Denn bleiben die Zahlen nach den ersten Lockerungen stabil niedrig, fehlen immer mehr triftige Gründe für die „neue“ Normalität.