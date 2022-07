Die Karten werden neu gemischt

Werbung

ÖVP 41 Prozent, SPÖ 26 Prozent, FPÖ 17 Prozent, Grüne und NEOS 6 Prozent, MFG 3 Prozent und somit nicht im Landtag. So hätte Niederösterreich gewählt, wenn am vergangenen Sonntag die Landtagswahlen stattgefunden hätten. Die Ergebnisse der großen NÖN-Umfrage (siehe Landesteil dieser Ausgabe) bieten aber einen viel tieferen Einblick in das Verhältnis von Gesellschaft und Politik.

So zeigen die Daten vom IFDD („Institut für Demoskopie und Datenanalyse“) schwarz auf weiß, dass das Vertrauen in die Bundesregierung an einem historischen Tiefststand angelangt ist. Unter diesem Blickwinkel sind die Zustimmungswerte für die Landes-ÖVP rund um Johanna Mikl-Leitner trotz des Abwärtstrends noch passabel. Und das trotz oder wegen ihrer Nähe zu Bundes-ÖVP und Kanzler Nehammer.

Dabei hatte die Landeshauptfrau heuer mit dem publik gewordenen „Gsindel-Sager“ Richtung SPÖ und zuletzt mit ihrer Ballkleid-Aussage – samt jeweiliger Entschuldigung – selbst Sympathiepunkte eingebüßt. Doch in den ebenfalls vor Wahlen stehenden türkisen Bundesländern wie Tirol oder Salzburg liegen die Verluste der ÖVP-Landeshauptleute sogar deutlich höher – jenseits der Zehn-Prozent-Marke.

Inhaltlich ist laut Umfrage die Teuerung in allen Lebenslagen die mit Abstand größte Sorge in der Bevölkerung. Dauerthemen wie soziale Sicherheit, Klimakrise und Ausbau der Pflege werden dadurch in den Hintergrund gedrängt. SPÖ und FPÖ punkten dabei mit ihren (oftmals auch nicht realisierbaren) Forderungen nach Entlastungen.

Die Entwicklung zeigt, wie flexibel Politiker heutzutage agieren müssen. Andernfalls gehören eingebrannte Mehrheitsverhältnisse der Vergangenheit an. Die Wählerschaft ist mobiler geworden. Schnell werden die Karten neu gemischt.

Ungebrochen ist in der Bevölkerung hingegen der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit. Und da gab es in der Politik zuletzt reichlich Luft nach oben.