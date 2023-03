Die klare Kante der neuen SPÖ

Werbung

Am 29. Jänner wurde der neue Landtag gewählt – das Ergebnis ist bekannt. ÖVP und SPÖ waren die großen Verlierer, die FPÖ, aber auch Grüne und NEOS die Gewinner. Seither laufen die Verhandlungen über die künftige Landesregierung. Seit dem Wahltag blieb es verdächtig ruhig. Alles schien auf eine enge Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ hinauszulaufen, die FPÖ hatte sich bereits vor der Wahl aus der Regierungsverantwortung hinausgeschossen.

Doch jetzt kam für die ÖVP das ernüchternde Erwachen: Der designierte SPÖ-Chef Sven Hergovich sagte an, was aus Sicht der SPÖ Sache ist. Er knallte der ÖVP ein „5+1-Paket“ hin und signalisierte ihr damit, dass sie die SPÖ als Regierungspartner nicht zum Nulltarif kriegen wird. Kostenlose Ganztagesbetreuung in den Kindergärten, eine Job-Garantie für Langzeitarbeitlose, ein „Heiz-Preis-Stopp“ für alle Haushalte, ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige und eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen – das sind die konkreten Eckpfeiler, die Hergovich in die Regierungsverhandlungen einschlägt. Dazu kommt ein Demokratisierungspaket.

Unbestritten ist, dass sich Hergovich mit seinem Forderungspaket ziemlich weit hinauslehnte. Das Risiko ist aber überschaubar. Die ÖVP hat keine andere Option als auf die Forderungen der SPÖ einzugehen – dem Vernehmen nach hat Hergovich den Vorstoß auch deshalb gemacht, weil manche im ÖVP-Verhandlerteam noch nicht ganz in der neuen Zeit nach der absoluten Mehrheit angekommen zu sein scheinen.

Mit seinem Vorstoß hat Hergovich eine neue Dynamik in die Regierungsverhandlungen gebracht. Ob die ÖVP will oder nicht, sie wird mitspielen müssen – und Hergovichs Forderungen in das Regierungsprogramm aufnehmen müssen. Der designierte SPÖ-Chef hat damit ein erstes starkes Signal gesetzt – und auch demonstriert, dass die SPÖ in den nächsten fünf Jahren mehr als ein Beiwagerl der ÖVP sein wird.