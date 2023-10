Die Krise als Chance nutzen

Etwa 20 Prozent des Einkommens gibt ein Haushalt im Schnitt für das Wohnen aus – also für die Miete oder die Rückzahlung eines Kredites. Dieser Anteil stagnierte bis vor kurzem auf diesem hohen Niveau. Dann kam die Teuerung – und die Preise explodierten. Und zwar nicht nur die direkten Wohnkosten, sondern auch jene für Strom, Fernwärme, Gas und Pellets.

Wie brisant die Situation ist, zeigt ein Blick in die Statistik Austria. Diesen Daten zufolge gaben 62 Prozent unserer Landsleute bereits im Vorjahr an, dass das Wohnen für sie eine „gewisse“ bzw. eine „starke“ Belastung ist. 28 Prozent der Haushalte wendeten mehr als 25 Prozent ihres gesamten Einkommens für die Wohnung oder das Haus auf, 10 Prozent sogar über 40 Prozent. Damit stand mehr als ein Drittel der Bevölkerung also schon im Vorjahr vor der Situation, dass neben dem Wohnen kaum mehr finanzieller Spielraum bleibt. Heuer ist die Situation noch prekärer.

Kein Wunder, dass das Thema „Leistbares Wohnen“ seit Monaten die Schlagzeilen dominiert und die Politik versucht, uns Bürgerinnen und Bürgern mit Aktionismus und Gönner-Mentalität unter die Arme zu greifen. Bislang allerdings – zumindest gefühlt – erfolglos. Die Folgen sind bereits absehbar: Viele junge Menschen verschieben ihren geplanten Hausbau, manche werden ihn wohl ganz bleiben lassen. Das von den Banken für Häuslbauer vergebene Kreditvolumen sank heuer um 60 Prozent, bei der Bauwirtschaft trübt sich die Stimmung ein. Noch dürfte der zuletzt überhitzte Immobilienmarkt die Entwicklung abfedern können – zum Glück, möchte man fast sagen, wurde lange Zeit mehr gebaut als nachgefragt war.

Auf Sicht führt aber kein Weg daran vorbei, die Bautätigkeit wieder anzukurbeln – alleine schon aus Gründen der Konjunkturbelebung. Die Politik wird dabei ihre Verantwortung wahrnehmen müssen – und das auch im Sinne der Klimapolitik. Verdichtung in den Stadt-Zentren anstelle neuer Siedlungen an den Ortsrändern sowie Sanierung statt Neubau – das müssen die Botschaften sein. Einen Hebel dafür hat das Land selbst in der Hand – die neue Wohnbauförderung, die noch im Herbst beschlossen wird. Ein anderer Hebel wird die „Mietpreisbremse“ sein. Fest steht aber auch, dass es mehr brauchen wird als diese beiden Hebel, damit Wohnen wieder leistbar wird.