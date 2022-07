Die Krise ist auch eine Chance

Werbung

19 Grad Raumtemperatur im Winter, 25 Grad im Sommer. Mit diesem Vorschlag sorgt die EU-Kommission wieder einmal für Diskussionen. „Wie kann man nur uns armen Bürgerinnen und Bürgern so grausliche Maßnahmen antun wollen?“, ist der Tenor in den Diskussionsforen. Der Staat sollte uns lieber Geld drauflegen, damit wir weiterhin unsere 22 Grad Raumtemperatur haben – selbstverständlich im Winter und im Sommer. Egal, dass wir selber der Staat sind – und uns damit ohnehin selbst zahlen, was draufgelegt wird.

Kann man so sehen, wenn man die Klimakrise als Erfindung umweltbewegter Ökos sieht. Kann man aber nicht so sehen, wenn man die Klimakrise als real ansieht. Dann muss man die aktuelle Energie-Krise nämlich auch als Chance begreifen – als Chance, sich von bequemem, umweltschädlichem und manchmal auch gesundheitsschädlichem Verhalten zu verabschieden. Denn tatsächlich sind unsere Räume im Winter meist überheizt und im Sommer zu stark gekühlt, wie Studien zeigen.

Das ist bekanntlich nicht gesund, schadet dem Klima und letztlich auch unserem Geldbörsl. Drei Grad weniger Raumtemperatur im Winter bedeuten etwa 20 Prozent weniger Heizkosten, rechnen Experten vor. Drei Grad mehr bei der Klimaanlage sparen noch mehr. Allein mit diesen Maßnahmen lässt sich also die Teuerung etwas abfedern, Lebensqualität gewinnen und Klima schonen.

Ja, diese Einsparungen alleine werden die Energiekrise nicht beenden. Sie werden aber einen nachhaltigen Effekt haben. Und das ohne langwierige Sanierungsmaßnahmen, die nicht von heute auf morgen möglich sind. Und ja, der Staat muss selbstverständlich jenen helfen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Aber wenn wir die Energie-Krise nicht auch als Chance begreifen, unsere Gewohnheiten zu ändern, werden wir uns von ihnen auf die „harte Tour“ verabschieden müssen – weil wir sie uns als Gesellschaft nicht mehr leisten können.