Man muss kein Prophet sein, um zu wissen: 2021 wird ganz im Zeichen der Corona-Krise stehen. Zwar nicht mehr so sehr im Zeichen der Gesundheitskrise, die wird mit einem Maßnahmen-Mix aus Tests und Impfungen wohl im Sommer überwunden sein. Aber im Zeichen einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise. Glaubt man führenden Wirtschaftsexperten, ist eine kräftige Pleitewelle bereits im Anrollen, die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen, und der Kampf um die Verteilung der knapper werdenden Finanzmittel wird härter werden. Denn 2021 werden wir nachdenken müssen, wie wir die horrenden Schulden, die wir jetzt machen, wieder zurückzahlen.

Die von vielen erhoffte und von der türkis-grünen Bundesregierung angekündigte Rückkehr zur Normalität wird es also so bald nicht geben. Aber: Wollen wir überhaupt in die alte Realität zurück? Ist es nicht sinnvoller, die Krise auch als Chance zu sehen – als Chance, manches, das vor Covid-19 selbstverständlich war, auszumustern? Oder anders gesagt: Ist es wirklich erstrebenswert, billiger zum Shoppen nach London zu fliegen als mit dem Zug von Wiener Neustadt ins Festspielhaus St. Pölten zu fahren? Ist es wirklich erstrebenswert, dass die „Geiz ist geil“-Mentalität wieder Einzug hält? Und ist es wirklich erstrebenswert, dass Millionen-Mieten in Bürotürmen gezahlt werden und zugleich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparstift angesetzt wird?

2021 sollte ein Jahr sein, in dem wir nicht über Corona diskutieren. 2021 sollte ein Jahr sein, in dem wir darüber diskutieren, wie die Welt nach Corona aussehen soll. Nur wenn diese Welt besser ist als jene vor Covid-19, haben wir nicht nur den Schaden aus der Krise.