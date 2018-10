St. Pölten hätte im Reigen der Europäischen Kulturhauptstädte besonderen Charme. Eine – historisch gesehen – blutjunge Landeshauptstadt mit viel frischer Infrastruktur. Hier muss man nicht mit dem ABC von Aufbau und Sanierung beginnen, da kann man viel Geld und Hirnschmalz in neue, spannende, andere, mutige, nachhaltige Projekte stecken. Ein Festspielhaus, einen Klangturm, einen sanierten Rathausplatz hat man längst. Und natürlich einen prachtvollen barocken Dom.

2024 soll es so weit sein, die Konkurrenz, wohl Bad Ischl und Dornbirn, ist zu bewältigen. Keine Hindernisse also? Nur die österreichische Tradition, sich selbst im Weg zu stehen. Za wos brauch’ ma des, do könnt’ a jeder kommen, des war no nie da – die klassischen Killerargumente heimischer Provenienz. Ach ja, und: Was das wieder kostet!

Keine Frage, billig wird’s nicht. Und es verlangt die Kraft, die Wohlfühlzone zu verlassen, körperlich wie geistig. Vielleicht fehlen der Stadt 2024 ein paar Parkplätze mehr (Panik!), vielleicht fühlen sich manche Menschen von manchen Projekten belästigt – hier gilt, was oft stimmt: Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

Natürlich, wer sucht, wird finden, Probleme nämlich. Besser aber ist, die Qualitäten des Vorhabens zu sehen. St. Pölten ist auf einem hervorragenden Weg in die Zukunft. Aus dem – Achtung, alte Vorurteile! – Bahnknotenpunkt mit üblem Geruch ist ein attraktives Gemeinwesen geworden, mehr als bloß ein Behördenzentrum. Die Kulturhauptstadt, wie immer sie sich gestaltet, wird St. Pölten noch besser, noch interessanter machen. Und sie wird viel Geld bringen. Kulturhauptstädte sind längst nicht nur das Hobby schräger Kunstvögel, sie sind hochfrequentierte touristische Anziehungspunkte, die auch das Umland sehr gut bedienen. Falls es mitspielt.

Kulturhauptstädte bieten besondere Chancen. Viele Kommunen (die einstigen Industriehöllen Essen und Glasgow zum Beispiel) haben das genützt, um mit Kunstprojekten erfolgreich und nachhaltig international aufzuzeigen und zu punkten. Das gelingt St. Pölten mindestens genauso gut. Die Tore sind weit offen, das Ziel greifbar, verfehlen kann es die Stadt nur durch eigene Unfähigkeit. Das wird – hoffentlich – nicht passieren. Denn eine solche Chance kommt kein zweites Mal.