Die NÖN – mehr als eine Zeitung

Als der St. Pöltner Bote – die Vorgängerzeitung der NÖN – vor 154 Jahren gegründet wurde, war die Welt eine völlig andere. Österreich war noch eine Monarchie, die Kutsche das gängigste Fortbewegungsmittel und die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei Frauen bei 38 Jahren, bei Männern bei 36 Jahren. Und eine Stadt, die wie St. Pölten eine eigene Zeitung hatte, galt als besonders fortschrittlich.

Ein paar Jahre später hatte fast jede Stadt ihre Zeitung, weil man so auch im hintersten Winkel erfuhr, was in der großen, weiten Welt los war, aber auch im unmittelbaren Umfeld. Die meisten Titel aus dieser Gründerzeit sind heute längst verschwunden – auf eine längere Tradition als die NÖN können in Österreich nur mehr die „Wiener Zeitung“ und die „Presse“ zurückblicken. Aus dem kleinen St. Pöltner Boten ist heute aber eines der größten Medienhäuser Österreichs geworden – mit 600 Mitarbeitenden in allen Teilen des Landes.

Die Zeitung ist immer noch die Visitenkarte dieses Medienhauses – längst ist aber die Onlinewelt in der NÖN-Informationswelt unverzichtbar geworden. Mit 1,1 Millionen Userinnen und Usern ist es eine der Lieblingsinformationsquellen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher überhaupt.

NÖN, das steht heute für hohe journalistische Qualität, starke lokale Verankerung und ausgeprägtes Landesbewusstsein. Diese Qualitäten sind es auch, für die der neue Sender NÖN-N1-TV auf Sicht stehen wird. Ebenso wie die Video- und TV-Beiträge, die künftig das NÖN-Onlineangebot ergänzen werden. Bereits die ersten Tage haben gezeigt, dass das neue Bewegtbildangebot großes Potenzial hat.

Doch wir stehen erst am Anfang. Schritt für Schritt werden wir dieses Potenzial nutzen und dieses Angebot sowie das TV-Programm für Sie weiterentwickeln. Talkshows, Interviews, Diskussionsrunden, Live-Sport – das Feld der Möglichkeiten in der neuen Welt von NÖN-N1-TV ist weit. Sie können sicher sein: Wir werden es nutzen.

Video NÖN-N1-TV: Die Höhepunkte des Sendestart-Events