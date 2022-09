Die ÖVP muss jetzt liefern

Werbung

29. Jänner. Glaubt man den Gerüchten im St. Pöltner Landhaus, wählt Niederösterreich an diesem Tag den Landtag. Genau wissen wir es spätestens am 17. November – nach dem Neuwahl-Beschluss. Bis dahin wird sich die ÖVP nicht in die Karten schauen lassen und sich die Option für einen März-Wahltermin offen halten. Daran wird auch die heftige Niederlage der ÖVP in Tirol nichts ändern. Vorausgesetzt, sie sprengt nicht die türkis-grüne Bundesregierung – was derzeit nicht zu erwarten ist.

Rosig sind die Zeiten für die ÖVP auch in Niederösterreich nicht. Das zeigen die Umfragen von Christoph Haselmayers Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der NÖN seit Monaten. Im Februar lag die ÖVP bei 44 Prozent, im Juli bei 41 Prozent – und jetzt bei 39 Prozent. Die absolute Mehrheit ist damit klar außer Reichweite.

Exklusiv NÖN-Sonntagsfrage: ÖVP rutscht auch in NÖ ab, NEOS und Grüne holen auf

Für die selbstbewusste Landes-VP ist das zuerst einmal eine Hiobsbotschaft – nicht zuletzt, weil sie wieder lernen müsste, die Macht zu teilen. Aber: Vom ÖVP-Tief profitieren alle anderen Parteien in etwa gleich. Die SPÖ liegt derzeit mit 25 Prozent auf Platz 2. Sehr wahrscheinlich also, dass die ÖVP am Wahltag auch nach einer Niederlage den klaren Führungsanspruch wird stellen können.

Klar ist aber auch: Umfragen sind das eine, das Wahlergebnis ist das andere. Und bis 29. Jänner kommen noch einige Herausforderungen auf unser Land zu. Die Energiekrise wird spürbarer sein als heute, die Teuerung auch beispielsweise bei Mieten voll durchschlagen. Dazu kommt, dass Corona im Jänner wieder bedrohlicher wirken kann als heute. Die ÖVP wird Antworten auf diese Krisen liefern müssen. Denn noch lebt sie einerseits von der großen Beliebtheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, andererseits davon, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit der Entwicklung unseres Bundeslandes deutlich zufriedener sind als mit jener Österreichs. Das kann sich aber in einem harten Winter schnell ändern.