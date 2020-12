Die heimische Politik kämpft aufgrund der Corona-Pandemie an vielen Fronten. Allen voran steht die Bewältigung der Gesundheitskrise. Parallel dazu gilt es, die stark gebeutelte heimische Wirtschaft zu stärken. Schließlich stehen zigtausende Arbeitsplätze und somit persönliche Schicksale auf dem Spiel.

Und die Jugend, die bereits von den Einschränkungen der sozialen Kontakte schwer betroffen ist, braucht Perspektiven für das Berufsleben. Doch am Arbeitsmarkt wird das Jahr 2021 besonders herausfordernd. Das zeigen die aktuellen Entwicklungen.

Im November ist die Zahl der Menschen ohne Job erstmals seit April wieder höher als im Vormonat. Einziger Trost: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in Niederösterreich nach Kärnten der zweitniedrigste Wert bundesweit. Das gibt Hoffnung, weil die gesetzten Maßnahmen im Land wirken. Vor allem die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Lehrlingsoffensive – sie garantiert Jugendlichen einen Ausbildungsplatz – hilft, die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen in Grenzen zu halten. Arbeitsmarktservice und Land NÖ setzen im kommenden Jahr sogar noch stärker auf

Qualifizierungsoffensiven und erweitern ihr Angebot. Gezielte Aus- und Weiterbildung ist vor allem am heterogenen NÖ-Arbeitsmarkt wichtig.

Wurden AMS-Schulungen früher gern als Kosmetik der Arbeitslosenzahlen abgetan, sind gezielte Job-Einstiegs-Programme heute nicht mehr wegzudenken. Eine passende Qualifikation ist immer der Schlüssel für einen Arbeitsplatz. Die Zeit in der Krise dafür zu nützen kann hilfreich sein. Denn danach werden die Fachkräfte in allen Branchen noch stärker gefragt sein, als das jetzt schon der Fall ist.