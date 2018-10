Es habe die eine oder andere Diskussion innerhalb der SPÖ in den letzten Tagen gegeben, die er sich gerne erspart hätte. Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl hat beim Landesparteitag in Schwechat nur gelinde ausgedrückt, was in der jüngsten Vergangenheit bei den Sozialdemokraten parteiintern los war.

Nach der Rücktritts-Ankündigung von Noch-SPÖ-Chef Christian Kern sei für viele die Nachfolgerin zu voreilig präsentiert worden. Wie Insider berichten, war der Zeitpunkt auch nicht so ambitioniert geplant. Doch ein Leck in der Kommunikation dürfte die Entscheidung beschleunigt haben.

Jetzt will die SPÖ wieder zusammenrücken. Die designierte Chefin der Bundes-SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, hat das Motto „Das Wir ist größer als das Ich“ ausgerufen und damit den Werbeslogan der Caritas kopiert. Die soziale Hilfsorganisation kann der SPÖ aber aktuell wenig helfen. Vielmehr ruhen die Hoffnungen auf der 47-jährigen Ärztin aus Wien, die erst seit eineinhalb Jahren Parteimitglied und demnach innerparteilich nicht stark vernetzt ist.

Dass jedoch mit Pamela Rendi-Wagner erstmals eine Frau an der Spitze der SPÖ steht, sehen nicht nur viele Genossinnen als Chance für die Sozialdemokratie.

Das wurde bei ihrem ersten offiziellen Auftritt an der Basis deutlich. Jetzt hofft auch die Landes-SPÖ in Niederösterreich, von einem neuen Schwung in der Bundespartei profitieren zu können. Denn die nur knapp 86 Prozent der Delegiertenstimmen bei Schnabls Wiederwahl als Landesparteichef haben gezeigt, dass die Listenerstellung für die Landtagswahl im Jänner sowie die Reformpläne parteiintern nicht unumstritten waren. Schnabls reduzierte Stellvertreterriege hat bei der Wahl immerhin durch die Bank über 90 Prozent erhalten.

Weiterhelfen kann der Landes-SPÖ in naher Zukunft daher nur ein gutes Ergebnis bei den Gemeinderatswahlen 2020. Denn seit dem Urnengang 2005 hat die SPÖ in den Kommunen jeweils Stimmen sowie Mandate verloren. Mit Wiener Neustadt ist seit 2015 zudem auch noch eine der ehemals großen SP-Bastionen in ÖVP-Hand.

Gelingt es nicht, diesen Abwärtstrend an der Basis zu stoppen, gehen auch sämtliche rote Kampfansagen gegen ÖVP und FPÖ im Bund oder im Land ins Leere.