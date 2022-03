Die Solidarität als Chance

Es sind trübe Zeiten, die unsere Gesellschaft gerade durchlebt. Zwei Jahre lang haben das Coronavirus und die dagegen verhängten Maßnahmen unser Leben stark beeinträchtigt. Und schon vor dem vergangenen Wochenende, als mit dem Fall der meisten Corona-Beschränkungen eine gewisse Freiheit in der Bevölkerung zurückgewonnen werden konnte, hat die verloren gegangene Freiheit der Ukraine – einem Land mitten in Europa – unsere Gedanken gefesselt.

So wie zuvor Corona im Mittelpunkt stand, ist jetzt der unfassbare Krieg der Russen gegen ihre Nachbarn hierzulande allgegenwärtig und dominiert die Schlagzeilen. Obwohl es unabdingbar ist, die Entwicklung in der Ukraine – 500 Kilometer Luftlinie entfernt von Niederösterreich – mitzuverfolgen, wird es immer schwieriger, die schrecklichen Nachrichten und Bilder zu ertragen. Ähnlich wie bei Corona werden Veranstaltungen reduziert oder abgesagt. Nur wenigen ist zum Feiern zumute.

Doch so unfassbar groß der Ärger und das Unverständnis gegenüber Putins Vorgehen ist, so groß sind auch Solidarität, Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl mit den Ukrainern in Niederösterreich. Statt gegen Corona-Maßnahmen wird nun landauf, landab für den Frieden demonstriert.

Hilfe für die Ukraine Niederösterreich hilft: So könnt ihr Menschen in Not unterstützen

Pfarren, Gemeinden sowie Jugend- und Hilfsorganisationen verwalten die unzähligen Spenden aus der Bevölkerung. Auch Quartiere für Flüchtlinge werden schon bereitgestellt. Und dass das Miteinander im Land kein politischer PR-Gag ist, hat die rasche Koordination der Hilfe gezeigt. Quer über alle Couleurs wurde von der Landesregierung die Initiative „Niederösterreich hilft“ ins Leben gerufen, die auch von der NÖN als Medienpartner unterstützt wird.

Wir alle hoffen, dass der unnötige Krieg bald ein Ende haben wird. Die gemeinsame Hilfe für die Ukraine ist jedoch eine Chance, jene Spaltung in der Gesellschaft zu kitten, die Corona verursacht hat. Ein erster Schritt dazu wurde in den letzten Tagen jedenfalls gemacht.