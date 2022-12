Die Solidarität gibt Zuversicht

Werbung

Das Jahr 2022 geht in die Zielgerade. Und für viele in unserer Gesellschaft waren die letzten zwölf Monate eine große Herausforderung. Dabei hatten sich die Landsleute nach zwei Jahren, die von der Corona-Pandemie geprägten waren, wieder nach einer Rückkehr zur Normalität gesehnt. Doch es kam ganz anders.

Seit Februar ist mit dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine die Weltordnung zerrüttet. Nur 600 Kilometer Luftlinie entfernt von unserem Bundesland ist Krieg. Was kaum denkbar schien, ist wahr geworden – mit globalen Folgen: Die hohe Inflationsrate und die explodierenden Energiepreise lassen so gut wie niemanden kalt.

Erinnerungen an 1974 werden wach, als aufgrund der Ölpreiskrise die Semesterferien als „Energieferien“ eingeführt wurden. Diese Entwicklung zeigt, wie sich Prioritäten in unserer ohnehin schnelllebigen Zeit verschieben können. Der gelernte Österreicher verlangt ob dieser Volatilität (zu Recht) rasche Antworten der Politik. Die sind in NÖ aber zurzeit ohnehin schon in einem ganz anderen Licht zu betrachten. Vier Wochen nachdem die Silvesterkracher erloschen sein werden, wird der NÖ Landtag neu gewählt. Deshalb schüttet die ÖVP-Mehrheitspartei seit Monaten das Füllhorn an Hilfen aus, während die Herausforderer alle Regierenden für die Folgen des Krieges verantwortlich machen.

Dass aber nicht alles von der Politik geregelt werden kann und muss, haben unsere Landsleute auch heuer wieder eindrucksvoll bewiesen: Um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, avancierte die Aktion „Niederösterreich hilft“ zu einer der größten bundesweit. Und am Heiligen Abend durfte die NÖN als größter Spender Niederösterreichs bei der „Licht ins Dunkel“-Gala 150.000 Euro von der Leserfamilie übergeben.

Diese gelebte Solidarität macht Hoffnung, dass auch die bevorstehenden Herausforderungen im Jahr 2023 in der Gemeinschaft gut bewältigbar sind. Oft müssen nur die Prioritäten richtig gesetzt werden.