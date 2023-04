Die SPÖ braucht Antworten

Werbung

Die politische Gretchenfrage „Sag‘, wie hast du’s mit der FPÖ?“ bestimmt Österreichs Parteienlandschaft seit Jahrzehnten. Klar ist die Position nur bei Grünen und NEOS, SPÖ und ÖVP schwanken je nach Konstellation. In Niederösterreichs VP ist die Frage geklärt – nur langsam ebbt die Empörung über die schwarz-blaue Zusammenarbeit ab. Kleiner war sie, als die SPÖ ab 2015 mit der FPÖ im Burgenland regierte, ehe 2019 die Ibiza-Affäre das Experiment beendete. Dieser rot-blauen Koalition stand ein paar Monate lang ebenjener Hans Peter Doskozil vor, der jetzt SPÖ-Chef werden will. Von einer Präferenz für die FPÖ will er heute nichts wissen, schließt sie unter einem Parteichef Kickl sogar aus. Ein No-Go ist jede Koalition mit der FPÖ hingegen für Traiskirchens Stadtchef Andreas Babler und wohl auch für Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Wenn die 140.000 Mitglieder der SPÖ ab 24. April also ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen, haben sie zumindest hinsichtlich einer Koalition mit der FPÖ ein klares Bild. Nicht ganz so klar ist es bei den Inhalten. Ja, Gratis-Mittagessen für Kinder einkommensschwacher Familien, wie es Babler fordert, ist sinnvoll, Rechtsanspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit auch. 2.000 Euro Netto-Mindestlohn, wie von Doskozil gefordert, in Zeiten hoher Inflation vielleicht weniger – ein Rechtsanspruch auf Pflege sehr wohl. Aber was ist mit Antworten auf die großen Fragen? Wie bekommt man die notwendige Zuwanderung von Arbeitskräften und deren Integration unter einen Hut? Wie lässt sich ein starker Staat, der allen ein gutes Leben ermöglicht, mit der dringend notwendigen Senkung der drückend hohen Steuerlast vereinbaren? Wie gelingt der Spagat zwischen rechtlicher Absicherung von Arbeitskräften und mehr Flexibilität in einer Welt, in der sich Arbeit nicht mehr in Stunden messen lässt?

Die SPÖ wird gemeinsame Antworten auf diese Fragen finden müssen, wenn sie nach dem Parteitag zur Ruhe kommen will.