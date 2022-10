Die Zeit des Aussitzens ist vorbei

Werbung

Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss hat sich totgelaufen. Das schien bis vor wenigen Tagen klar. Dann kamen die Aussagen von Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ans Tageslicht – und wieder einmal werden tatsächliche oder angebliche Beweise für ÖVP-Korruption zum Tagesthema.

Unabhängig davon, ob die massiven Vorwürfe von Schmid – immerhin langjähriger Vertrauter des türkisen Führungsteams rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz – der Wahrheit entsprechen oder nicht: Bislang ist nur die Spitze des Eisberges bekannt. Täglich gelangen neue Aussagen aus den 15 Vernehmungstagen an die Öffentlichkeit, die zunehmend auch in die mächtige ÖVP Niederösterreich hinein reichen. Hier versuchte man bisher, betont gelassen zu reagieren und darauf zu verweisen, dass letztlich Gerichte entscheiden werden, was an den Vorwürfen dran ist.

Angesichts des anstehenden Landtagswahlkampfes wird diese Strategie des Aussitzens aber nicht funktionieren. Wie soll die Landes-VP mit ihren Themen durchkommen, wenn ständig neue Korruptionsvorwürfe ans Tageslicht kommen? Wie soll man einen Wahlkampf für die Zukunft führen, wenn man sich dauernd mit der Vergangenheit beschäftigen muss? Wie soll man den Miteinander-Kurs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kommunizieren, wenn man ständig auf Angriffe reagieren muss?

Die einzige Antwort darauf ist klares Handeln. Will die Landes-VP die Wahl noch irgendwie retten, muss sie von der Bundes-VP volle Transparenz einfordern – ein unabhängiger, von externen Experten geführter innerparteilicher Untersuchungsausschuss der Ära Kurz wäre ein Ansatz. Er würde signalisieren, dass man aktiv gegen Korruption vorgeht und jeden Vorwurf ernst nimmt. Nebenbei hätte er den Vorteil, dass man in Niederösterreich wieder über Zukunftsthemen reden kann – und nicht über die Vergangenheit in der Bundespolitik.