Die Zeit für Ausreden ist vorbei

Die „Letzte Generation“ verlangt mit ihren Aktionen uns Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einiges ab – in den vergangenen Tagen unter anderem mit den Straßenblockaden rund um das Regierungsviertel am Montag und der Störaktion bei der Landtagssitzung, patscherte Spray-Aktion inklusive.

Die Methode der „Letzten Generation“, die Öffentlichkeit quasi in Geiselhaft zu nehmen, mag unpopulär sein. In ihrer Kritik haben die Aktivistinnen und Aktivsten aber nicht Unrecht. Die Politik – egal, auf welcher Ebene – reagiert viel zu langsam auf die Klimakrise. Das hat aber einen Grund: Die meisten von uns sind nicht bereit, ihr Leben grundlegend zu ändern – und beispielsweise ihr Haus im Grünen gegen eine Wohnung in der Stadt zu tauschen oder auf das Auto zu verzichten. Dazu kommt der Fatalismus, den nun eine Umfrage des Market-Instituts bestätigt: 68 Prozent unserer Landsleute glauben nicht, dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist. Was die Meinungsforscher leider nicht gefragt haben: Sind diese 68 Prozent auch bereit, die Folgen zu akzeptieren – mehr Naturkatastrophen, mehr Flüchtlinge, mehr soziale Ungerechtigkeit?Die Antwort kennen wir trotzdem – sie wird „Nein“ heißen. Und so bleibt der Politik nichts anderes übrig, als den zaghaft eingeschlagenen Weg forscher weiterzugehen. Die türkis-grüne Bundesregierung blieb dabei bislang zwar viel schuldig – zumindest beim Öffi-Angebot stellte sie aber zuletzt die richtigen Weichen. Neben dem weiteren Ausbau des Zug-Angebotes auf West- und Südstrecke bringt der neue ÖBB-Rahmenplan ein Investitionsvolumen von 21 Milliarden Euro bis 2029, davon acht Milliarden gehen in die Ostregion. Der Ausbau der S-Bahn-Stammstrecke, der auch weiten Teilen Niederösterreichs mehr Öffi-Angebot bringt, ist darin ebenso enthalten wie der Ausbau der Nordbahn und – wieder einmal – die Modernisierung der Strecke von Krems nach St. Pölten und die Elektrifizierung von Traisentalbahn und Erlauftalbahn.

Alle diese Vorhaben sind keine revolutionären Ansagen, sondern Projekte, die teilweise schon seit Jahrzehnten geplant sind, aber immer wieder verschoben wurden. Diesmal muss der Zeitplan halten – und zwar nicht nur, weil andernfalls doch wieder die „Letzte Generation“ in ihrer Kritik bestätigt werden würde.

