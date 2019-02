Ein konfessionsloser Arbeitnehmer fühlt sich gegenüber seinem evangelischen Kollegen benachteiligt, weil dieser am Karfreitag freihat – und klagt. Es ist 2015 – also die Zeit der rot-schwarzen Koalition – und Juristen sind sich schon damals einig: Der freie Karfreitag nur für Evangelische wird nicht halten. Wie so oft macht die Große Koalition Augen, Ohren und Nase zu und hofft, dass der Kelch irgendwie vorübergehen wird.

Er geht vorüber, zumindest an der rot-schwarzen Regierung. Die türkis-blaue Regierung erbt ihn – und muss das Dilemma lösen. Auf der einen Seite kann man den Evangelischen den freien Tag nicht aberkennen. Auf der anderen Seite fürchtet die Wirtschaft, dass ein zusätzlicher freier Tag pro Jahr 600 Millionen Euro kosten wird. Die arbeitenden Österreicher selbst sind sich einig: Sie hätten – wenig überraschend – gern einen Feiertag mehr.

Die Lösung, dass der Karfreitag bis 14 Uhr als Arbeitstag gilt, ist ein fauler Kompromiss, der viele Fragen offen lässt. So kann man laut Urlaubsgesetz den (verbleibenden) halben Tag nicht als Urlaubstag nutzen, der Handel muss für einen der umsatzstärksten Tage Feiertagszuschläge zahlen und Evangelische verlieren einen halben Urlaubstag. Kein Wunder, dass die Regierung für diese pseudo-salomonische Lösung unter Beschuss steht. Man muss auch kein Prophet sein, um zu wissen, dass diese Lösung auf Dauer nicht hält. Oder anders gesagt: Was passiert, wenn einen Arbeitnehmer stört, dass sein jüdischer Kollege an Jom Kippur nach wie vor freihat? Gibt es dann noch einen halben Feiertag für alle? Was es braucht, ist eine faire Feiertagslösung für alle Arbeitnehmer – unabhängig von der Konfession.