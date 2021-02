Selten waren Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler so erfreut über einen Schulstart wie in dieser Woche. Denn mit Beginn des Sommersemesters wird erstmals seit zwei Monaten wieder in den Klassenzimmern unterrichtet. Täglichen Präsenzunterricht gibt es zwar nur in den Volksschulen; an den anderen Bildungseinrichtungen wird vorerst im Schichtbetrieb unterrichtet – aber immerhin.

Und dafür war es auch höchste Zeit. Die fehlenden sozialen Kontakte im Lockdown haben Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Monaten schwer zu schaffen gemacht. Psychologen schlugen zuletzt immer öfter Alarm. Ganz zu schweigen von den Lerndefiziten, die sich nicht nur bei schwächeren Schülern im Distanzunterricht verstärkt haben.

Doch auch die Rückkehr an die Schulen war und ist eine große Herausforderung. Viele Kinder mussten sich erstmals einem Corona-Test unterziehen. Dabei sorgt die Angst vor einem positiven Ergebnis oft für zusätzliche Belastung. Deshalb sind Pädagogen und vor allem Eltern gefordert, ihre Kinder behutsam auf die Situation vorzubereiten. Die Tests zu verweigern und somit das Kind vom Präsenzunterricht auszuschließen, ist der falsche Weg und könnte den psychischen Stress erhöhen.

Denn auch wenn die Nasenbohrer-Tests keine hundertprozentige Sicherheit geben, sind sie in der aktuellen Pandemie-Situation unabdingbar – zum Schutz der Mitschüler und natürlich auch des Lehrpersonals. Gleichzeitig kann so das Infektionsgeschehen in Familien schneller geortet werden. Gepaart mit gezieltem Contact Tracing ist das ein wichtiger Baustein dafür, dass die Schulen nun bis zum Sommer durchgehend geöffnet bleiben könnten.