Wenn am 26. Jänner in 567 der 573 Gemeinden in Niederösterreich gewählt wird, dann geht es dabei um die Frage, wer die Geschicke im eigenen Umfeld in den nächsten fünf Jahren führt. Es ist also die Wahl, die für jeden die unmittelbarsten Auswirkungen hat. Und wie keine andere Wahl ist diese Wahl eine Entscheidung über Persönlichkeiten. Anders als andere Politiker können sich Ortschefinnen und Ortschefs über einen guten Ruf freuen. Sie sind allein schon kraft ihres Amtes bürgernah.

Doch nun zeigt eine Umfrage unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass das Amt immer öfter auch als Belastung wahrgenommen wird. Schuld daran sind die wachsende Bürokratie, der damit einhergehende zunehmende Zeitaufwand sowie die steigenden Ansprüche der Bürger. Ein Grund ist wohl auch, dass der Job immer mehr zur juristischen Gratwanderung wird. Die Umfrage zeigt auch, dass Frauen an der Spitze diesen Druck noch stärker wahrnehmen als ihre männlichen Kollegen – wohl ein Grund, warum in nicht einmal jeder achten NÖ-Gemeinde eine Frau an der Spitze steht. Und sich diese Quote auch nicht wirklich verbessern wird.

Der Gemeindebund fordert nun vom Bund ein Maßnahmenpaket, um das Amt an der Gemeindespitze zu attraktivieren – und beispielsweise die soziale Absicherung zu verbessern. Dass Bürgermeister künftig auch sozial- und pensionsversichert sind, vielleicht auch Arbeitslosengeld bekommen, mag helfen, den Druck zu mindern. Gleichzeitig muss aber eine Diskussion über eine zeitgemäße Kompetenzverteilung folgen. Denn nicht alles, was heute in Gemeinden entschieden wird, muss auch dort entschieden werden.