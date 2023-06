Ein Anker in der Gesellschaft

Nach Tagen und Wochen, die von Schlagzeilen über Führungskämpfe und Polit-Pannen in der SPÖ, eine anhaltende hohe Inflationsrate oder vereitelte Anschläge bei der Pride-Parade dominiert waren, sticht eine Meldung endlich wieder positiv hervor.

Das Landesfeuerwehrkommando in Niederösterreich hat in der Vorwoche sein 100.000. Mitglied willkommen geheißen. Seit dem Vorjahr sind über 1.000 neue Kameradinnen und Kameraden beigetreten. Von den bundesweit 330.000 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen stellt Niederösterreich somit fast ein Drittel.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Vereine und Institutionen kämpfen nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie mit Mitgliederschwund. Manche der Landsleute haben sich seit dieser Zeit ein Stück weit aus dem gesellschaftlichen Leben entfernt.

Anders bei der Feuerwehr. Hier steigt der Zulauf. Die Gründe dafür sind vielfältig: Mit der Kinder-Feuerwehr, die 2020 in Niederösterreich ins Leben gerufen wurde, werden die Jung-Florianis ab dem achten Lebensjahr „abgeholt“. Das sei der Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr, die dann mit 10 Jahren startet, wie NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner im aktuellen NÖN-„Interview der Woche“ betont. Somit verliert die Feuerwehr weniger Jugendliche an andere Vereine. Die traditionellen Leistungsbewerbe für Jung und Alt in den nächsten Wochen sind außerdem ein wichtiger Ansporn. Unabhängig davon wurden die Ausbildungsanforderungen für den Einstieg ins Feuerwehrwesen herabgesetzt, um die Newcomer nicht zu überfordern. Und in der ehemaligen Männerdomäne sind Frauen mittlerweile bestens integriert.

Diese Faktoren, gepaart mit einer Top-Ausrüstung und diversen Fortbildungsmöglichkeiten, sind eine solide Basis für das Freiwillige Feuerwehrwesen. Kameradschaft, Teamgeist sowie das große soziale Netzwerk geben jedem einzelnen Mitglied Kraft und Sicherheit.

Die Entwicklung bei der Feuerwehr zeigt, dass die Jugend von heute nicht nur das Geld oder die Work-Life-Balance im Blick hat. Ihre Tätigkeit muss in erster Linie sinnstiftend sein. Das ist bei der Hilfe am Nächsten zu 100 Prozent der Fall. Denn für die Gesellschaft ist der Dienst der Florianis, die bei ihren Einsätzen selbst oft Kopf und Kragen riskieren, ohnehin unbezahlbar.