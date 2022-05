Ein Dämpfer für die Mitbewerber

Werbung

In Niederösterreich wird spätestens im März 2023 ein neuer Landtag gewählt. Und auch wenn die Parteien ihre Ziele noch bedeckt halten, ist jenes von SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne schon klar: Deren oberste Prämisse wird einmal mehr, die absolute Mehrheit der ÖVP zu stürzen.

Diese Hoffnungen wurden zuletzt durchaus genährt. Zum einen durch die Bundes-ÖVP, die aufgrund von Korruptions-U-Ausschuss und weiteren Pannen eher Bremsklotz als Motor für die Landespartei darstellt. Zum anderen wittern die politischen Mitbewerber im Land einen Skandal wegen des Verdachts der versteckten ÖVP-Parteienfinanzierung und haben eine Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof beauftragt. Und mit dem in (gestohlenen Chats) aufgetauchten „Rote bleiben Gsindl“-Sager war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich in die Kritik gekommen. Bei der NÖN-Umfrage im Jänner, ein Jahr vor dem regulären Wahltermin, landete die ÖVP bei 44 Prozent. Damit wäre zumindest die Absolute weg.

ÖVP-Landesparteitag Johanna Mikl-Leitner mit 99,5 Prozent als Landesparteiobfrau bestätigt

Vergangenen Samstag hat das Stimmungsbarometer in der Landes-ÖVP aber wieder deutlich nach oben ausgeschlagen. Mikl-Leitner wurde in St. Pölten vor 1.100 Gästen mit 99,5 Prozent als Landespartei-Obfrau eindrucksvoll wiedergewählt. Sie toppte damit sogar ihr Ergebnis von 2017.

Zumindest an der Parteibasis scheint das Vertrauen in die Landeshauptfrau ungebrochen. Deshalb setzt die Volkspartei weiter auf Mikl-Leitners amikalen Stil des Miteinanders. Damit soll das Narrativ „Im Bund wird gestritten, im Land wird gearbeitet“ geschärft werden. Und quasi als unausgesprochene Kampfansage an die politischen Gegner hat die blau-gelbe ÖVP den Zusatz „Die Niederösterreich Partei“ in ihren Statuten verankert. Dass die Ergänzung „einzige“ quasi mitschwingt, ist durchaus gewollt und ein Konter gegen die Mitbewerber. Ob und wie sich das langfristig mit dem „Miteinander“ aller Parteien vereinbaren lässt, muss erst bewiesen werden.