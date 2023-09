Ein erster, aber wichtiger Schritt

Stammt das Wiener Schnitzel auf meinem Teller von einem Kalb aus Ungarn, das Truthahn-Filet aus Polen, oder kommt meine Mahlzeit ja doch aus Österreich? Wer seine Speisen nicht selbst gekauft und gekocht hat, sondern außer Haus essen wollte, tappte bei der Herkunft der Lebensmittel bisher im Dunkeln. Nach über zehn Jahren politischer Debatten ist das jetzt anders.

Seit 1. September muss zumindest in Gemeinschaftsverpflegungsstätten wie Großküchen und Kantinen von Krankenhäusern, Schulen oder beim Heer die Herkunft von Fleisch, Eiern und Milchprodukten am Speiseplan ausgewiesen werden. Laut Landwirtschaftsministerium betrifft das 2,2 Millionen Speisen in Österreich täglich. Noch nicht unter die Verordnung fallen die 1,3 Millionen Essen, die täglich in den Gaststätten verabreicht werden. Die Wirtschaft hat sich dagegen erfolgreich gewehrt.

Die Vertreter der Gastro-Branche argumentieren, dass bei einigen Lebensmitteln die heimische Landwirtschaft nicht in der Lage sei, den Bedarf abzudecken. Und eine Verknappung würde zu höheren Preisen führen. Auch der bürokratische Aufwand wurde ins Treffen geführt. Wirte fürchten eine Wettbewerbsverzerrung. Einen Wettbewerbsvorteil können sich allerdings jetzt jene Gastronomen verschaffen, die freiwillig die Speisen kennzeichnen und auf heimische Produkte setzen. Dann gelten die Spielregeln wie in den Kantinen. Ob sich der Wirt daran hält, wird auch überprüft.

Denn Regionalität punktet in der Bevölkerung. Und das aus mehreren Gründen: Die heimischen Tierschutzstandards zählen im internationalen Vergleich zu den strengsten. Auch das Vertrauen in die heimische Landwirtschaft ist enorm. Und in Zeiten der Klimakrise ist das Bewusstsein für kurze Transportwege von Lebensmitteln gestiegen.

Jetzt müssen öffentliche Institutionen wie Schulen oder Heime bei rot-weiß-roten Lebensmitteln mit gutem Beispiel vorangehen. Das stärkt unsere krisengebeutelte Landwirtschaft und kann den Kostendruck bei den heimischen Produkten nehmen. Denn nur wenn die österreichischen Lebensmittel im Vergleich zur Importware für die Mehrheit der Bevölkerung leistbar sind, werden sie nachhaltig reüssieren. Dann stünde einer baldigen verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie nichts mehr im Wege.