Kein Bundesland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so verändert wie Niederösterreich. Doch der Wandel vom armen Agrarland am Ende der freien Welt zur reichen Dienstleistungs-Gesellschaft hatte seinen Preis: Kaum in einem anderen Land wurde so viel Grünland zugebaut wie bei uns – unzählige, oft halbleere Betriebsgebiete in der Peripherie zeugen ebenso davon wie zersiedelte Orte.

Schon seit Jahren steuert die Landesregierung dagegen. Zuerst eher halbherzig, mittlerweile, angetrieben von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, mit ehrlichem Engagement und dem Bewusstsein, dass landwirtschaftliche Flächen ebenso geschützt werden müssen wie Naturräume.

Jüngster Ausfluss dieser Bemühungen ist die nun im Landtag beschlossene Änderung des Raumordnungsgesetzes. Sie bringt neue Regeln für großvolumige Bauten, stärkt die Rolle des Landes gegenüber den Kommunen bei der Errichtung von Betriebsgebieten und Photovoltaik-Anlagen im Grünland und bremst den Bau von Parkplätzen.

In den Gemeinden werden diese Neuerungen nicht nur für Freude sorgen. Sie sind aber vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels alternativlos. Und es sollten weitere Schritte folgen. Denn nach wie vor blockieren ungenutzte Bauland-Reserven und Liegenschaften mitten in Orten und Städten die Entwicklung und fördern die Zersiedelung.

Hier muss die Politik eingreifen – und beispielsweise mit der Einführung von Leerstands- und Infrastruktur-Abgaben den Druck auf die Besitzer erhöhen, diese Gründe zu entwickeln oder zu verkaufen. Das wären probate Mittel, um die Bodenversiegelung weiter zu bremsen und die Zentren mit neuem Leben zu erfüllen.