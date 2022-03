Ein gutes Paket für NÖ

Werbung

Die exorbitanten Preise an den Zapfsäulen und die hohen Strom- und Gas-Kosten spüren die Landsleute seit Wochen massiv im Börserl. Ursache dafür ist die Unsicherheit an den Märkten. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland hinterlassen auch hierzulande ihre Spuren.

Nun ist die türkis-grüne Regierung den lauten Rufen nach einer Unterstützung der Bevölkerung nachgekommen. Ein zwei Milliarden Euro schweres Energie-Entlastungspaket soll für Entspannung sorgen.

Das Ergebnis zeigt, dass ÖVP und Grüne einen passablen Kompromiss gefunden haben. Noch im Herbst hätte für die Öko-Partei bei der ökosozialen Steuerreform der Treibstoff nicht teuer genug sein können. Dieser wird zwar jetzt nicht geringer besteuert – und auch die CO 2 -Bepreisung ab Juli bleibt. Mit der 50-prozentigen Erhöhung der Pendlerpauschale und der Vervierfachung des Pendlereuros werden Vielfahrer aber spürbar entlastet.

Davon profitieren die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher besonders: Denn in unserem Flächenbundesland ist der Großteil der Beschäftigten auf das Auto angewiesen. Von über 600.000 Pendlern brauchen zwei Drittel den Pkw für ihren Weg in die Arbeit. Bewohner der NÖ-Städte mit guten Öffi-Anbindungen wie St. Pölten, Krems oder Wiener Neustadt profitieren nun von der paktierten Preissenkung und dem weiteren Ausbau.

Doch Polit-Beobachtern, die einen Kniefall der ÖVP vor ihrem stärksten Bundesland (t)wittern, sei gesagt, dass NÖ nicht nur Gewinner der Reform ist.

Von der Steuersenkung bei Strom und Gas sind nur gut ein Drittel der Haushalte begünstigt. Und auch Wirtschaft und Landwirtschaft fordern mehr Hilfen. Deshalb dürfte das aktuelle Paket nur ein erster – wenn auch wesentlicher – Schritt sein. Bleibt die Wirtschaftslage volatil, wird die Regierung weitere Förderungen andenken müssen – ohne aber zu vergessen, dass diese unsere Kinder einmal zurückzahlen müssen.