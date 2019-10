Es sind diese Meldungen, die uns durch Mark und Bein fahren: „Vierjähriger vom Hund seiner Großeltern gebissen“; „Rottweiler tötet Kleinkind.“ Solche Vorfälle haben in den letzten Jahren zugenommen. Auch insgesamt ist die Zahl der angezeigten Verletzungen durch Hundebisse gestiegen. Das Land Niederösterreich hat nun die notwendigen Konsequenzen gezogen und als zuständiger Gesetzgeber das Hundehaltegesetz verschärft.

So brauchen künftig ausnahmslos alle 160.000 Hunde im Land an bestimmten Plätzen – vor allem an jenen, wo viele Kinder unterwegs sind – einen Beißkorb und müssen an der Leine gehalten werden. Bis dato hatte eine Maßnahme genügt. Ganz entscheidend ist die Änderung, dass Gemeinden selbst solche sensiblen Hundesicherungszonen definieren können. Damit lassen sich lokale Begebenheiten berücksichtigen.

Das neue Gesetz wurde im Landtag einstimmig beschlossen, was die Dringlichkeit der Maßnahme unterstreicht. Diskussionen zu dem sensiblen Thema gibt es aber weiterhin. Für einige geht das Gesetz noch nicht weit genug. Viele Hundehalter wiederum fühlen sich zu stark bevormundet. Doch wie so oft sind es die schwarzen Schafe unter ihnen, die für tragische Hundeattacken mitverantwortlich sind.

Die Sicherheit bei den Vierbeinern beginnt am anderen Ende der Leine. Deshalb wird als nächster Schritt ein (schon diskutierter) Hundeführschein für Halter aller Rassen folgen müssen. Zwar können auch dann nicht alle Hundeattacken ausgeschlossen werden. Wenn sich aber nur ein folgenschwerer Zwischenfall vermeiden lässt, sind Argumente wie Zusatzkosten oder Überregulierung obsolet.