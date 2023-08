Ein überfälliger Abgang

Anfang Juli hat eine NÖN-Umfrage den massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politikerinnen und Politiker des Landes ans Licht gebracht. Sollte es noch an Argumenten für diese Stimmungslage gemangelt haben, wurden diese vom Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes Alfred Riedl in den letzten Wochen geliefert.

Der ÖVP-Bürgermeister von Grafenwörth soll mit Grundstücksgeschäften in seiner Heimat gut eine Million Euro verdient haben. Entsprechende Umwidmungen von Grün- auf Bauland waren in der mit absoluter ÖVP-Mehrheit regierten Gemeinde Voraussetzungen für Riedls profitable Deals.

Doch trotz erdrückender Sachlage gab erst die Rücktrittsforderung des ihm (sonst) freundschaftlich verbundenen Vizepräsidenten Rupert Dworak von der SPÖ den Anstoß für seinen Abgang – dem Riedl nur bedingt nachkam, indem er sein Amt „ruhend stellte“.

De facto ändert das nichts daran, dass der 70-Jährige gut ein Jahr, nachdem er im März 2022 als Chef der österreichischen Gemeindevertreter wiedergewählt wurde, nicht mehr ins Amt zurückkehren wird. Die Nachfolge Riedls wird im Bundesvorstand 2024 geregelt. Bis dahin übernehmen die Stellvertreter. Für Riedl steht zudem nach 33 Jahren im Amt das Ende der Bürgermeister-Ära in Grafenwörth bevor. Ein Misstrauensantrag ist in Vorbereitung.

Den Abgang hat sich Alfred Riedl ganz sicher anders vorgestellt – und nach seinen Leistungen für die Gemeinde und den Gemeindebund eigentlich auch anders verdient. Seine Dienste als beinharter Verhandler werden bei den anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Bund fehlen.

Doch nicht nur mit seinen Geschäften, sondern vor allem mit seiner Haltung hat Riedl dem Politiker-Bild einen Bärendienst erwiesen. Anstatt die schiefe Optik und moralischen Bedenken der (rechtlich korrekten) Deals zu akzeptieren, zeigt der Vollblut-Politiker keine Spur von Unrechtsbewusstsein.

Diese Einstellung kratzt am Image der österreichweit 2.093 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Deshalb war Riedls Abgang eine dringend nötige Schadensbegrenzung. Denn die Gemeinde-Vertreter genießen ob ihrer Bürgernähe noch die größte Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Riedl hat dieses höchste Gut für seine Kollegenschaft im Spätherbst seiner Ära leichtfertig aufs Spiel gesetzt.