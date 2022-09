Eine Frage der Demokratie

Werbung

Wenn in zweieinhalb Wochen österreichweit zu den Wahlurnen gerufen wird, dann geht es um nichts weniger als das höchste Amt im Staat. Der aktuelle Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellt sich am

9. Oktober der Wiederwahl.

Und gleich sechs Kandidaten – es ist leider bezeichnend, dass keine Frau antritt – wollen dem 78-Jährigen den erneuten Einzug in die Hofburg streitig machen. Mit mäßigen Chancen, wie aktuelle Umfragen zeigen. Eine Stichwahl, wie 2016 zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer, scheint ausgeschlossen.

Warum das so ist, ist leicht erklärt: Der Bekanntheitsgrad der Herausforderer – mit Walter Rosenkranz (FPÖ), Unternehmer Heinrich Staudinger, Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny und MFG-Kandidat Michael Brunner sind mehr als die Hälfte davon Niederösterreicher – ist überschaubar.

Zudem hat Van der Bellen das Amt während zahlreicher Krisen in der Innenpolitik mit viel Ruhe und Besonnenheit ausgeübt, obwohl kein Staatsoberhaupt in einer Amtszeit mehr Minister angeloben musste.

Bundespräsidentenwahl Niederösterreicher machen Jagd auf Van der Bellen

Dass außer einigen Plakaten wenig an Wahlkampf erinnert, liegt auch daran, dass ÖVP und SPÖ keine Kandidaten ins Rennen schicken und auf eine direkte Wahlempfehlung verzichtet haben. Das war zwar nach Van der Bellens Entscheidung, wieder anzutreten, logisch, birgt aber eine Gefahr. Denn ohne wahlwerbende Funktionäre der Großparteien in den Gemeinden fehlt die direkte Ansprache in der Bevölkerung.

Der Tod der Queen, Debatten um die Teuerung und Kollektivvertragsverhandlungen haben die Bundespräsidentenwahl zuletzt zum Nebenschauplatz degradiert. Gut zwei Wochen bleiben noch Zeit, das zu ändern und die Landsleute an den Gebrauch ihres Wahlrechts zu erinnern.

Denn trotz der massiven Politikverdrossenheit darf es keine Option sein, nicht zur Wahl zu gehen. Sonst stünden bereits vor dem Urnengang die größten Verlierer fest: die Demokratie und das Amt des Bundespräsidenten selbst.