Wie teuer sind die Folgen der Coronakrise für die öffentliche Hand? Zumindest den monetären Aspekt dieser Frage haben Bund und Land Niederösterreich dieser Tage zu beantworten versucht. Von der Regierung wurde der Betrag für heuer und für das kommende Jahr mit rund 50 Milliarden Euro beziffert.

Der NÖ Landtag wird in dieser Woche einen Mehraufwand von weiteren 1,5 Milliarden für diesen Zeitraum beschließen. Am Pfad zum Nulldefizit, das ursprünglich für 2021 im Landesbudget geplant war, wird aufgrund der Pandemie ein massiver Umweg eingeschlagen. Wie lange dieser sein wird, kann heute noch nicht valide beziffert werden.

Sicher ist allerdings, dass diese unvorstellbar hohe Neuverschuldung in den nächsten Jahren von uns allen bezahlt werden muss – mittels Abgaben und Steuern. So wie jetzt die gesamte Bevölkerung angehalten wird, beim Kampf gegen die Gesundheitskrise mit Disziplin und Abstand mitzuhelfen, wird sie auch ihren finanziellen Obolus leisten. Und das um Jahre länger, als uns die Pandemie in ihrem Bann hält. Denn die wirtschaftlich schwierige Phase wird nicht vorüber sein, wenn gegen das Coronavirus schon längst ein Medikament oder ein Impfstoff gefunden wurde.

Und dann gilt es neben der Gesundheits- und Wirtschaftskrise eine soziale Krise abzuwehren. Denn wie das Armutsnetzwerk Niederösterreich meldet, ist bereits jetzt die Mittelschicht in der Bevölkerung immer stärker von den Folgen der Coronakrise betroffen. Damit werden Fragen der Umverteilung und Sozialhilfe wieder aktuell. Und dann braucht es von der Politik klarere Antworten als jetzt. Sonst wird es für einige Landsleute richtig teuer.