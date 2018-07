Im Vergleich zu den Mandataren auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene genießen Gemeindepolitiker das größte Vertrauen in der Bevölkerung. Dennoch werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oft weniger charmant als „Ortskaiser“ belächelt. Doch die Aufgaben der Stadt- und Gemeindeoberhäupter werden immer vielfältiger, obwohl diese in den meisten der 573 Gemeinden Niederösterreichs nebenberuflich bewältigt werden müssen.

Darüber hinaus haben sie eine große Verantwortung zu tragen, die vielen Bürgern, und manchmal sogar den Ortschefs selbst, in voller Tragweite gar nicht bewusst ist.

Einen Beweis dafür liefert das jüngste Gerichtsurteil, das den Bürgermeister von Hof-stetten-Grünau nach einem Hechtbiss eines siebenjährigen Jungen vor drei Jahren in einem Gemeindesee in die Verantwortung nimmt und bei vielen Amtskollegen für Verunsicherung sorgt. Das Gericht verurteilte die Gemeinde rechtskräftig zu einer Strafe von 14.000 Euro (inklusive Gerichtskosten). Der Bürgermeister haftet als Tierhalter für den Hecht. Begründet wurde das Urteil damit, dass die Gemeinde nicht rechtzeitig für die Befischung des zu hohen Raubfischbestandes gesorgt hat. Das ist fahrlässig.

Fälle, in denen Bürgermeister zur Verantwortung gezogen wurden, gab es in den letzten Jahren immer mehr. Verurteilungen nach Stürzen auf schlecht geräumten Straßen – oder sogar am Bankett, wie jüngst ein Urteil im Bezirk Gmünd zeigt – sind keine Seltenheit. Für Aufsehen haben auch Schuldsprüche gegen die Städte St. Pölten und Pöchlarn gesorgt, wo bei Stürmen Menschen von umfallenden Bäumen getötet wurden. In Pöchlarn musste der damalige Bürgermeister nach dem Vorfall 2012 drei Jahre bangen, ehe das Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen ihn eingestellt wurde.

Da wundert es wenig, wenn sich immer mehr Ortschefs vor amerikanischen Verhältnissen fürchten. Heutzutage braucht es offenbar immer einen Schuldigen. Das bringt vielfach haarsträubende Regelungen und Gesetze mit sich. Schließlich werden wohl restriktivere Vorgangsweisen bei der Fällung von Bäumen oder bei der Nutzung von sämtlichen öffentlichen Einrichtungen in den Gemeinden folgen. Den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern kann man es nicht verdenken.