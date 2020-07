Geht es Ihnen auch so? Wenn Sie irgendwo das Wort Corona oder Covid-19 lesen oder hören, wollen Sie am liebsten weiterblättern oder weghören. Seit Mitte März dreht sich so ziemlich alles um das heimtückische Virus – und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem das Interesse nachlässt.

Bei den meisten ist das jetzt. Das liegt auch daran, dass „dank“ Corona im öffentlichen Diskurs derzeit viele Themen zu kurz kommen, die für unser (Über-)Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mindestens genauso wichtig sind wie der Kampf gegen das Virus. Auswege aus der Klimakrise und die Zukunft der Bildungspolitik im digitalen Zeitalter zählen ebenso dazu wie die Suche nach Antworten auf die Frage, wie wir dafür sorgen können, dass der rasante wirtschaftliche Wandel nicht zulasten vieler Landsleute geht.

In einem vielfältigen Land wie Niederösterreich zählt dazu auch die Frage, wie unsere Regionen in Zukunft aussehen sollen – wie gehen wir mit dem Wachstum im Zentralraum und im Speckgürtel um, aber auch mit dem Bevölkerungsrückgang im Waldviertel oder Alpenvorland? Und nicht zuletzt geht es um die Finanzierung unserer alternden Gesellschaft, die jetzt mit einem noch höheren Schuldenberg konfrontiert ist.

Das sind Themen, über die wir reden sollten. Über die wir aber kaum reden können, wenn die Pandemie wieder Fahrt aufnimmt – wie jetzt in Oberösterreich, wo es flott zurück ins Krisen-Szenario geht. Wir Niederösterreicher sollten alles daran setzen, dass uns das nicht passiert. Nicht nur zum Schutz unserer Gesundheit, sondern auch im Sinne der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Denn noch ein paar Monate Corona-Modus halten wir alle nicht aus.