Es ist Zeit fÃ¼r mehr Frauen

Es war das Jahr 1948, als Niederösterreich in der Frauenpolitik bereits eine Vorreiterrolle einnahm. Damals wurde die SPÖ-Landtagsabgeordnete Zenzi Hölzl zur Bürgermeisterin von Gloggnitz gewählt. Sie war die erste Frau Österreichs in diesem Amt. Mittlerweile sind 74 Jahre vergangen und nach wie vor sind Bürgermeisterinnen im Vergleich zu ihren Amtskollegen deutlich in der Minderheit.

Um das zu ändern, veranstaltete der Österreichische Gemeindebund am vergangenen Wochenende in der Wiener Hofburg erstmals eine Bundestagung eigens für Bürgermeisterinnen. Bei der war sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast.

Dort wurde das vorläufig noch bescheidene Ziel formuliert, österreichweit die Zehn-Prozent-Hürde zu knacken. Aktuell bekleiden 202 Frauen das Amt als Oberhaupt in einer der 2.093 Gemeinden Österreichs. Niederösterreich ist noch immer Vorreiter. Mit aktuell 75 Bürgermeisterinnen in den 573 Gemeinden schafft Blau-Gelb zumindest gut 13 Prozent. Aber es bleibt viel Luft nach oben.

Die Gründe dafür sind auch ein Dreivierteljahrhundert nach Zenzi Hölzl vielfältig. Laut der Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle sei das Bewusstsein für Frauenförderung nach wie vor nicht ausreichend vorhanden.

Realpolitisch fehlt genau das, was Frauen auch außerhalb der Kommunalpolitik das Berufsleben erleichtern würde. Bessere Vereinbarkeit für Familie und Beruf, mehr Kinderbetreuungsplätze und weniger Bürokratie sind wichtige Bausteine, um mehr Bürgermeisterinnen gewinnen zu können. Profitieren würden alle davon. Denn mit den Frauen käme naturgemäß eine bessere Diskussionskultur und mehr Achtung in die Politik zurück. Die Sachpolitik würde im Mittelpunkt stehen.

Genau das wäre aktuell ein wichtiger Hebel, um das Vertrauen in die Politik im Allgemeinen zurückzugewinnen. Und wo wäre dieser Schritt besser angesetzt als direkt an der Basis?