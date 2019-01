Es war für viele eine große Überraschung, dass Johanna Mikl-Leitner bei ihrem ersten Antreten bei der Landtagswahl die absolute ÖVP-Mehrheit verteidigen konnte. Vergangenen Sonntag jährte sich dieser Wahlerfolg der Landeshauptfrau zum ersten Mal, der die Volkspartei für die Legislaturperiode erneut als alles entscheidende Kraft im Land legitimierte.

Nachhaltig blieb von dem Urnengang aber auch die Debatte um das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer. Die Grünen hatten lange mit einer Anfechtung der letztjährigen Landtagswahl spekuliert, weil sie willkürliche Streichungen bei den Zweitwohnsitzern vermutet hatten. Quer durchs Land waren fragwürdige Fälle bekannt geworden.

Was zu den Debatten geführt hat, war ein Ergebnis der eigentlichen Reparatur des Gesetzes: Um Wahlmanipulationen zu vermeiden, muss nach einem Landtagsbeschluss 2017 jeder Zweitwohnsitzer sein Wahlrecht mit beruflichen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Interessen in der Gemeinde begründen. Davor durfte jeder Bürger mit einem Zweitwohnsitz automatisch wählen, was den Missbrauch erleichtert hatte.

Doch auch die Reparatur hat einen wesentlichen Haken, der in Hinblick auf die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr schlagend wird. Wer ein Zweitwohnsitzer-Wahlrecht zugesprochen bekommt und wer nicht, entscheiden die Bürgermeister. Da könnte so mancher Ortschef schon in Versuchung kommen, einem Bürger mit falscher Farbe sein Wahlrecht zu verwehren. Die ÖVP hat im Vorjahr angekündigt, diese Bewilligungen von den Gemeinden weg zu verlagern. Passiert das nicht, wären Wahlanfechtungen bei der Gemeinderatswahl 2020 keine große Überraschung.