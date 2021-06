Es waren schreckliche Bilder, die uns in der Vorwoche nach den verheerenden Unwettern im Norden Niederösterreichs erschüttert haben. In der 830-Seelen-Gemeinde Schrattenberg im Bezirk Mistelbach wurden 90 Prozent der Dächer durch tennisballgroße Hagelkörner beschädigt. Auch Allentsteig im Bezirk Zwettl war von den Unwettern massiv betroffen. Beide Gemeinden wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Der Schaden geht in die zig Millionen. Noch schlimmer traf es den Südosten von Tschechien, nur unweit der niederösterreichischen Landesgrenze, wo ein Tornado sogar fünf Tote und 200 Verletzte gefordert hatte.

Man müsse damit rechnen, dass solche Wetterextreme in Zukunft häufiger auftreten werden, warnen die Experten. Dies sei eine Folge der globalen Erwärmung und des Klimawandels. Gestoppt werden kann diese Entwicklung nur dann, wenn es gelingt, den zuletzt stetigen Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in unserer Atmosphäre zu beenden.

Somit waren diese Unwetter in den Ausläufern der Corona-Pandemie ein Fingerzeig für Bevölkerung und Entscheidungsträger: Die Klimakrise ist unsere größte Herausforderung der Gegenwart und in Zukunft. Das muss uns nach dem Intermezzo durch Corona wieder bewusst werden.

Doch aus dieser Zeit sollte die Politik auch ihre Schlüsse für den Stopp des Klimawandels ziehen. Mit entsprechender Priorisierung und Entschlossenheit kann – trotz manch fragwürdiger und überzogener Gesetze – jede Krise bekämpft werden. Dieses Handeln sollte nachhaltig im Fokus bleiben. Und nicht nur dann passieren, wenn in weiten Teilen des Landes wieder einmal die Welt untergeht.