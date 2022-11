Werbung

Wenn in Österreich über die Förderung von Erdgas und Erdöl gesprochen wird, dann meist über das Weinviertel. Bis zu 90 Prozent der bekannten Ressourcen lagern hier. Für zehn Jahre reichen sie beim derzeitigen Fördervolumen noch, rechnen Experten vor. Danach ist Schluss. Es sei denn, man setzt auf Fracking – ein aufwendiges Verfahren, bei dem ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien Hunderte Meter tief ins Gestein gepresst wird. 2012 rechnete die OMV vor, dass durch diese Methode weitere 30 Jahre Erdöl und Erdgas in Österreich gefördert werden können. Der Widerstand in der Bevölkerung beendete das Projekt aber, bevor es richtig Fahrt aufgenommen hatte. Seither zeigen Umfragen, dass Fracking bei uns ähnlich unbeliebt ist wie die Atomkraft.

Angesichts der Energiekrise diskutiert Niederösterreich aber plötzlich wieder über Fracking. Vor allem seit dem Vorstoß von FPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel. Er fordert „Bio-Fracking“ – also Fracking mit Maisstärke und Kaliumkarbonat – im Weinviertel und kündigt dazu auch Anträge im Landtag an. Seine Argumentation ist auf den ersten Blick nicht unschlüssig: Österreich importiere um teures Geld Fracking-Gas aus den USA – und mache sich damit wieder abhängig. Fördere Österreich das Erdgas selbst, gewinne man Wertschöpfung und Unabhängigkeit.

Auf den zweiten Blick ist aber schnell klar: Fracking darf keine Option sein. Denn als kurzfristige Maßnahme gegen den Erdgas-Engpass taugt sie nicht – erstes Fracking-Gas aus Österreich gäbe es frühestens in fünf bis acht Jahren. Der Schaden an der Natur wäre aber selbst bei „Bio-Fracking“ langfristig – und das Risiko beispielsweise für das Grundwasser unkalkulierbar. Zugleich ist unbestritten, dass Erdgas keine langfristige Zukunft hat. Die bessere Alternative ist der raschere und konsequentere Ausbau erneuerbarer Energien. Damit wären wir in ein paar Jahren tatsächlich unabhängiger vom Ausland – und hätten auch etwas für das Klima getan.

