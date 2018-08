„Durch die Wälder, durch die Auen, zog ich leichten Sinns dahin; alles, was ich konnt’ erschauen, war des sichern Rohrs Gewinn.“ Fast zweihundert Jahre alt ist dieser Text.

Und er drückt unvergleichlich den Reiz aus, dem man in der deutschen Romantik der Jagd zugeschrieben hat.

In Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ wird ihr oft gehuldigt. So singen die Jäger im Chor: „Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen? Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich, ist fürstliche Freude, ist männlich’ Verlangen, erstärket die Glieder und würzet das Mahl.“

In diesen zweihundert Jahren hat sich viel verändert. Das Image der Jäger bekam arge Risse (Stichwort: Bambimörder). Wer jagte, hieß es lange Zeit, war reich und rechts (von der Mitte), trinklustig, rücksichtslos, frauenfeindlich, schießfreudig, waffenvernarrt.

Der Klischees und Vorurteile gab es genug; und sie waren nicht immer falsch. Doch auch diese Zeiten haben sich geändert, das Pendel schlägt zurück.

Nein, nicht in Richtung „fürstlicher Freude und männlich’ Verlangen“, sondern in einen überaus erfreulich konstruktiven Zugang zu dem, was man die Jagdleidenschaft nennt.

Natürlich gibt es auch unter den Jägern immer noch tiefschwarze Schafe (siehe Großwildjagd und Gatterjagd); aber wo findet man keine? Viel wichtiger ist, dass die Jägerschaft immer mehr in die Pflege des Tierbestandes investiert. Ohne ihre unterstützende Hilfe

wäre zum Beispiel der Bestand an Niederwild, also bei Hase & Co., noch weit prekärer. Ohne ihre Pflege und Hege wären die heimischen Wildtierarten in weit schlechterer Lage.

Dazu hat sich das Argument des Tierschutzes längst in Luft aufgelöst. Wer weiß, wie Schweine und Rinder bei uns immer noch gehalten werden und trotzdem zum Leberkässemmerl greift, sollte eher nicht den selektiven Abschuss glücklich in freier Natur lebender Tiere kritisieren.

Das Image der Jägerschaft hat sich geändert. Die Jagd ist nur mehr selten das pure Vergnügen der viel zitierten „alten weißen Männer“, sondern immer öfter Freude und Aufgabe von jungen Leuten und vor allem von Frauen. Das zeigt, dass die Jäger bei uns auf einem erfreulich richtigen Weg sind.